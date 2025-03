Il secondo trailer di GTA 6 sarebbe in arrivo a breve e questa volta la fonte è più credibile

I fan di Grand Theft Auto 6 non riescono a fare a meno di andare in cerca della più recenti informazioni dedicate al videogioco di Rockstar Games. Vorrebbero sapere qual è la data di uscita, ovviamente, visto che per ora è stato confermato solo l'anno (2025, ricordiamo), ma vorrebbero anche sapere quanto arriverà il secondo trailer .

Il leak della data del secondo trailer di GTA 6

Un nuovo report sostiene che il secondo trailer di GTA 6 verrà pubblicato all'inizio di aprile, ovvero a poche settimane rispetto al giorno della scrittura di questa notizia. La fonte di queste informazioni è GTA VI O'Clock, gestito da Daniel Dawkins e James Jarvis, entrambi coinvolti nel Future Games Show e nei Golden Joystick Awards.

I due citano informazioni interne, ma purtroppo non forniscono ulteriori dettagli, come la lunghezza del trailer o le sue caratteristiche. Si limitano a segnalare che una fonte ha dato loro la notizia che il trailer uscirà il mese prossimo. Naturalmente, si tratta di informazioni non ufficiali, quindi prendetele con le pinze come qualsiasi altra voce di corridoio.

Perlomeno a questo giro parliamo di due persone un po' più affidabili rispetto al classico leaker che spunta all'improvviso su 4chan o su Reddit. Come sempre, però, è possibile che Rockstar Games cambi i piani all'ultimo secondo e quindi alla fine il trailer non venga pubblicato.

Segnaliamo poi che GTA 6 permetterà di creare dei contenuti personalizzati come in Fortnite e Roblox, stando a un report.