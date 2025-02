GTA 6 permetterà di creare dei contenuti personalizzati come in Fortnite e Roblox, stando a un report

GTA 6 seguirà la strada intrapresa da Fortnite e Roblox?

Il report afferma che le conversazioni tra content creator e Rockstar Games sono rimaste aperte, per quanto non è chiaro come i primi trarrebbero vantaggio nel creare contenuti per GTA 6, al di là dell'enorme esposizione data dal successo praticamente garantito del gioco. Ad esempio, nei già citati Fortnite e Roblox è possibile guadagnare una porzione dei ricavi dalla vendita di oggetti virtuali.

Uno scorcio delle strade di Vice City

Chiaramente si tratta di un'indiscrezione da prendere con le pinze, come del resto tutte quelle che circonando il gioco. Tuttavia, è interessante notare che nel 2023 Rockstar Games ha acquisito Cfx.re, il team dietro alle community di FiveM e RedM, dedicate al roleplay e alla creazione di contenuti per GTA Online e Red Dead Online, il che potrebbe essere direttamente collegato proprio a una possibile modalità creativa all'interno della componente multiplayer di GTA 6, che del resto, seppur in maniera limitata è già presente in GTA Online.

Staremo a vedere, ma salvo sorprese non dovremo attendere ancora a lungo per scoprire la verità, dato che Take-Two ha recentemente ri-confermato il periodo di uscita di GTA 6 su PS5 e Xbox Series X|S.