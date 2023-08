GTA Online: Rockstar Games ha acquisito Cfx.re, il team delle comunità role play FiveM e RedM

L'annuncio di Rockstar Games

GTA Online è sopravvissuto così a lungo anche grazie al roleplay

"Oggi, siamo fieri di annunciare ufficialmente che Cfx.re - il team dietro alle più grandi comunità di roleplay e creatori legate a Rockstar, FiveM e RedM - fa ora ufficialmente parte di Rockstar Games," recita l'annuncio ufficiale, che ci ricorda anche gli sforzi fatti dalla compagnia per interfacciarsi con la comunità: "Negli ultimi anni, abbiamo osservato con entusiasmo come la creativa comunità di Rockstar abbia trovato nuovi modi per espandere le possibilità di Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2, specialmente attraverso la creazione di server dedicati al roleplay. Come ulteriore sostegno a questi sforzi, abbiamo recentemente ampliato la nostra politica sulle mod per includere ufficialmente quelle create dalla comunità di roleplay."

C'è da dire che recentemente buona parte del successo di GTA Online è derivato proprio dalle comunità roleplay, che sono cresciute moltissimo anche sulle piattaforme di video streaming. Per questo la mossa di Rockstar non sorprende più di tanto. Anzi, appare quasi naturale in previsione dell'arrivo di GTA 6, su cui si concentreranno tutti gli sforzi, anche delle comunità più attive.

"Con questa partnership con Cfx.re, aiuteremo il team a trovare nuovi modi per supportare questa incredibile comunità e migliorare i servizi che offrono ai loro sviluppatori e giocatori," prosegue l'annuncio, che si chiude con una promessa: "Non vediamo l'ora di condividere ulteriori dettagli nelle prossime settimane e mesi."