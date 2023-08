GTA 6 arriverà nel 2024? Take-Two si aspetta 8 miliardi di dollari di incassi

Take-Two, la compagnia madre di Rockstar Games, ha ribadito durante l'ultimo incontro gli azionisti che si aspetta ricavi da capogiro da 8 miliardi di dollari nel corso dell'anno fiscale che si concluderà il 31 marzo 2025, suggerendo nuovamente il possibile lancio di GTA 6 nel corso del 2024 o al più tardi nei primi mesi dell'anno successivo.

Per i più attenti non si tratta di un'informazione inedita. A maggio infatti la compagnia aveva dichiarato di prevedere 8 miliardi di dollari di fatturato potenziale nell'anno fiscale 2025 con il lancio di progetti che crede "porteranno la compagnia a livelli di successo ancora maggiori" e a settare nuovi standard per l'industria.