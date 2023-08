Red Dead Redemption per PS4 e Switch: il prezzo è 'commercialmente corretto', per il CEO di Take-Two

Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two, ha difeso la scelta di prezzare le versioni PS4 e Nintendo Switch di Red Dead Redemption a 49,99 euro, un prezzo che ha definito "commercialmente corretto".

Per chi non lo sapesse, ieri Rockstar Games ha annunciato le versioni PS4 e Nintendo Switch di Red Dead Redemption, che saranno disponibili a partire dal 17 agosto per 49,99 euro. Proprio il prezzo è stato soggetto a numerose critiche nelle ultime ore, in quanto ritenuto fin troppo alto per un semplice porting di un gioco del 2010 che non vanterà grandi migliorie dal punto di vista grafico in quanto non si tratta di una remaster o un remake.

Inoltre, su Xbox 360 il gioco è disponibile a 29,99 euro, con l'espansione Undead Nightmare acquistabile separatamente a 9,99 euro, e grazie alla retrocompatibilità è possibile giocarci su Xbox One e su Xbox Series X|S con tanto di risoluzione 4K e multiplayer, quest'ultimo assente nei porting.