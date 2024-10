Red Dead Redemption per PC annunciato con data di uscita, trailer e dettagli da Rockstar Games

Dopo appena 14 anni e innumerevoli voci di corridoio, Red Dead Redemption arriva veramente su PC, come annunciato oggi da Rockstar Games con un trailer ufficiale, una data di uscita e tutti i dettagli riguardanti questa nuova versione tecnicamente aggiornata per la piattaforma Windows.

Red Dead Redemption, ovviamente il primo capitolo, sarà disponibile su Steam, Epic Games Store e Rockstar Store il 29 ottobre 2024, in un pacchetto onnicomprensivo che contiene anche l'espansione Undead Nightmare, oltre ad alcuni accorgimenti tecnici per sfruttare le caratteristiche della piattaforma in questione.

Si tratta della versione aggiornata, come quella uscita l'anno scorso su PS4 e Nintendo Switch (non su Xbox, visto che Rockstar Games ha lasciato che per quest'ultima funzionasse semplicemente la retro-compatibilità delle console), con il supporto per risoluzione più alta.