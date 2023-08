Red Dead Redemption sta per tornare, annuncio con data d'uscita da Rockstar Games

Non si tratta di una versione rielaborata e rimasterizzata dall'originale Red Dead Redemption ma proprio di un port di tale gioco, in arrivo su PS4 e Nintendo Switch in data 17 agosto 2023.

Rockstar Games ha infine annunciato in via ufficiale Red Dead Redemption , titolo che è comparso a più riprese nelle recenti voci di corridoio ma che trova finalmente una conferma da parte della stessa Rockstar Games, che ha presentato il titolo oggi con una data d'uscita fissata per questo mese su PS4 e Nintendo Switch .

Il gioco si difende ancora piuttosto bene in termini tecnici, con questa nuova versione che offre la possibilità di fruirlo su piattaforme moderne, in particolare anche in mobilità nel caso di Nintendo Switch. Dopo le tante voci su un remaster o addirittura un remake, risulta alquanto sorprendente la scelta di Rockstar Games di lanciare il gioco praticamente nella sua versione originale, ma si tratta di un titolo in grado ancora di essere perfettamente godibile.

Il rilancio su PS4 e Nintendo Switch rappresenta una grande occasione per immergersi nuovamente nelle avventure di Marston, alle prese con il tentativo di avviare una nuova vita dopo quella da criminale ma comunque sempre inseguito dai fantasmi del passato che lo trascinano all'interno di nuove e pericolose situazioni. Tuttavia, non si tratta né di remaster né di remake , bensì proprio della versione originale portata sulle nuove piattaforme.

Considerando uno dei migliori giochi del suo periodo, Red Dead Redemption mette in scena la storia di John Marston , un ex bandito che faceva parte della banda di Dutch van der Linde. Ambientato nel 1911, lungo la frontiera fra Stati Uniti e Messico, il gioco ci porta ad esplorare quattro ampie contee, seguendo le missioni della storia principale e numerose attività secondarie.

C'è anche Undead Nightmare

All'interno del pacchetto, oltre ai contenuti originali del gioco base, questa nuova versione di Red Dead Redemption contiene anche il pacchetto aggiuntivo Undead Nightmare, celebre DLC a tema zombie che dà all'ambientazione una particolare virata verso il survival horror.

Double Eleven Studios si è occupata dello sviluppo di questo port, che manda in scena, per la prima volta, Red Dead Redemption su PS4 e Nintendo Switch. Considerando la natura del titolo in questione, che non è una rielaborazione vera e propria dell'originale, la mancanza del gioco su piattaforma Xbox sembra sia facilmente risolvibile con l'uso dell'originale in retro-compatibilità su Xbox One e Xbox Series X|S.

Stranamente, Rockstar Games non ha colto l'occasione per lanciare Red Dead Redemption anche su PC, a meno che non abbia intenzione di annunciarne una versione in un prossimo periodo.