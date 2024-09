Red Dead Redemption su PC potrebbe essere finalmente in arrivo, spuntano indizi da Rockstar Games

Stranamente, nonostante la presenza di Red Dead Redemption 2 sul mercato ormai dal lontano 2019, il primo capitolo non ha mai raggiunto il PC, rappresentando una delle stranezze tipiche di Rockstar Games e la sua apparente idiosincrasia con la piattaforma in questione.

Indizi a partire da datamining

Questa volta però potrebbe esserci qualcosa di vero: si tratta sempre di voci di corridoio, ma in questo caso si basano su elementi emersi a seguito di datamining, dunque la fonte della questione sarebbe la stessa Rockstar Games.



Come segnalato da Tez2 e altri più o meno presunti leaker, un recentemente aggiornamento al launcher ufficiale di Rockstar presenta tracce di Red Dead Redemption per PC, elementi che compaiono anche sul database di Steam, secondo quanto riferito da SteamDB.

In quest'ultimo caso, si parla della comparsa di un'app di Steam riferita a Red Dead Redemption, che fa pensare al lancio del gioco in versione Windows sul celebre store di Valve. A questo punto restiamo in attesa di eventuali sviluppi sulla questione, considerando peraltro che il gioco è stato rilanciato l'anno scorso in versione PS4 e Nintendo Switch.