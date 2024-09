"L'inferno della vendita al dettaglio", come Capcom aveva definito Dead Rising, accese le sue lingue di fuoco nell'estate del 2006. Il gioco, diretto dall'allora plenipotenziario Keiji Inafune (da molte lune piene lontano dall'etichetta giapponese), aiutò a lastricare la via che trascinava ai videogiochi in alta definizione. Quello fu l'ultimo salto generazionale capace di sorprendere e far prudere i portafogli. Dead Rising venne presentato per Xbox 360 già a dicembre del 2005, quando la rivoluzionaria console di Microsoft aveva appena mosso i primi passi, facendo intravedere una falcata ampia e ambiziosa. Prima di allora il rapporto tra Capcom e Xbox non era stato particolarmente fruttuoso e l'avvicinamento, con un progetto dirompente quale era Dead Rising, fu il segnale che qualcosa stava cambiando.

Il paragrafo col pippone storico è garanzia di noia, ma è necessario contestualizzare cosa fosse quel Dead Rising, perché questa edizione Deluxe Remaster ispira pensieri differenti. Quello che era dirompente quasi vent'anni fa, non lo è oggi. Anzi, il peso degli anni che il fotoreporter Frank West si porta sulle spalle è evidente e ha incurvato il game design percepito di Dead Rising anche più di quanto qualcuno non si aspettava. Anzi, per dire le cose in maniera più precisa: di quanto io non mi aspettassi.

Il lavoro fatto dalla squadra guidata da Ryosuke Murai arriva fino a un certo punto, riuscendo a regalare al centro commerciale di Willamette (Colorado, Stati Uniti) una ritinteggiata ai locali che lo rende quasi al passo coi tempi. Quello che di certo non ha fatto è intervenire in maniera massiccia sulla formula del gioco, che era tanto sorprendente e stimolante nel 2006, quanto prevedibile e limitata nel 2024. Capcom non ha mai provato a nascondere la natura del progetto alla base di Dead Rising Deluxe Remaster. Non essendo mai stato proposto come un remake vero e proprio, non lo si può di certo accusare di non esserlo. Però non voglio gettarmi nella soporifera e comunque pericolosa discussione sul senso di remake e remaster nell'ambito dei videogiochi, quindi smetto prima che inizino a volare ortaggi e teste di zombi.

Quelli, gli zombi, erano e rimangono i co-protagonisti in Dead Rising Deluxe Remaster e una parte bella ricca del fascino del gioco sta negli effetti comicamente brutali dei loro smembramenti. Intanto una precisazione: il vero protagonista del gioco di Capcom non è nemmeno quello titolare del ruolo, il fotoreporter di cui più in alto, ma il centro commerciale dentro cui si muovono tutti quanti, una sorta di abnorme latta ricolma di carne di non-morto pronta a schizzare ovunque. Se poi viene ridotta a purea e sparsa con un tagliaerba, una delle mille risorse a disposizione del non-proprio-eroe-West, tanto meglio.