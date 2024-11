Dead Rising Deluxe Remaster può essere provato gratis con la demo disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Una demo a parte, in vecchio stile

Considerando le avvertenze di Capcom, che riportano anche dell'impossibilità di trasferire i salvataggi dalla demo alla versione completa, sembra proprio che la demo in questione sia una versione leggermente differente del gioco.

In questo caso non abbiamo allora a che fare con un accesso limitato al titolo in versione completa, bensì a una vera e propria versione dimostrativa a parte, come da tradizione.

In ogni caso, si tratta di un ottimo sistema per poter provare Dead Rising Deluxe Remaster e valutare l'eventuale acquisto in maniera più approfondita, potendo in questo modo toccare con mano il lavoro svolto dalla casa di Osaka sull'originale.

Il gioco in questione è ufficialmente una rimasterizzazione, ma il lavoro svolto da Capcom si avvicina forse più a un vero e proprio remake, considerando la quantità di miglioramenti tecnici applicati, visibili anche in questo nuovo trailer. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Dead Rising Deluxe Remaster.