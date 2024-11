Spotify introduce la condivisione dei brani musicali su TikTok

Nel corso degli anni, i CD hanno lasciato sempre più il posto alle piattaforme di streaming musicali, rappresentate rispettivamente da Spotify , Apple Music , Amazon Prime Music e tante altre ancora, che offrono un ampio catalogo di brani musicali (consultabili sia con la connessione dati che in modalità locale) dietro il pagamento di un abbonamento mensile o annuale, in base alle preferenze dell'utente. Tante sono state le funzionalità introdotte da Spotify : in particolare, nelle ultime ore, il colosso dello streaming avrebbe portato una novità per quel che riguarda la condivisione sui social network: scopriamola insieme nel dettaglio.

Spotify: arriva la condivisione su TikTok

I social network sono ormai entrati a far parte della nostra vita quotidiana da più di un decennio, e le piattaforme di streaming musicale non sono state di certo esenti da questo processo. Lo abbiamo visto con Instagram, che permette di condividere i brani musicali da Spotify direttamente nelle stories. In particolare, a partire da queste ore sarà possibile condividere liberamente un brano musicale da Spotify sulla piattaforma TikTok, sia su sistema operativo Android che iOS.

Condivisione di brani musicali da Spotify su TikTok

Entrando maggiormente nello specifico, il brano musicale in questione potrà essere condiviso rispettivamente nel feed di TikTok, sottoforma di stories o attraverso i messaggi privati gestiti dalla piattaforma, in base alle singole preferenze dell'utente. Non è finita qui, perchè nel caso dell'opzione video, TikTok consentirà di registrare un video dalla fotocamera, per poi inserire il brano in questione come sottofondo d'accompagnamento musicale.