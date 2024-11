Il prezzo di PS5 Pro non ha avuto un impatto negativo sulle vendite, ha detto il presidente di Sony

Tra i vari commenti fatti a margine dei risultati finanziari comunicati nelle ore scorse, il presidente, COO e CFO di Sony, Hiroki Totoki, ha commentato anche la questione del prezzo di PS5 Pro, sostenendo che questo non abbia avuto un impatto negativo sulle vendite.

"Per quanto riguarda il prezzo, molte persone hanno fatto commenti differenti sull'argomento", ha spiegato Totoki, riferendosi ovviamente al dibattito sull'alto prezzo a cui viene venduta PS5 Pro, attualmente in vendita a 800€ in Europa, "ma il prezzo della console non ha avuto un impatto negativo, penso".

L'affermazione di Totoki è soprattutto un suo punto di vista al momento, considerando che mancano proprio i dati materiali su cui basarsi per commentare le eventuali vendite di PS5 Pro, essendo stata immessa sul mercato solo da alcune ore.