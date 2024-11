Sony ha aggiornato sulle vendite di PlayStation 5, che sono in linea con quelle di PlayStation 4

Sony ha pubblicato il suo resoconto finziario per l'ultimo trimestre fiscale, chiusosi a fine settembre. Uno dei dati più interessanti riguarda le vendite di PlayStation 5 , che sono cresciute di 3,8 milioni di unità e che appaiono perfettamente allineate con quelle di PlayStation 4 , considerate in un lasso di tempo comparabile, con solo un minimo scarto.

Ottime vendite

In totale, fino al periodo indicato sono state vendute 65,5 milioni di PlayStation 5. In un tempo comparabile, erano state vendute 67,7 milioni di PlayStation 4, per uno scarto di appena 2,2 milioni di unità. Considerando il prezzo maggiore della console di ultima generazione e il prezzo dei giochi aumentato a 80 euro, si tratta di ottimi numeri.

Vendite di PS5

Andamento delle vendite di PS5, confrontato a quello di PS4

Inoltre, nel periodo considerato sono stati venduti 77,7 milioni di giochi, 5,3 milioni dei quali first party. Si tratta di un aumento netto rispetto al trimestre precedente, in cui erano stati venduti 53,6 milioni di giochi, di cui però ben 6 milioni first party. Nello stesso periodo dell'anno precedente erano stati venduti 67,6 milioni di giochi, 4,7 milioni dei quali first party.

Nel periodo dato, il 70% delle vendite sono state fatte in digitale, in diminuzione rispetto al trimestre precedente, in cui erano state l'80%, ma in linea con quelle dell'anno fiscale 2023 / 2024, che furono appunto del 70%.

PlayStation 5 continua quindi la sua marcia trionfale come console attualmente più venduta sul mercato, facendo segnare un altro trimestre positivo. Vedremo quali saranno gli effetti del lancio di PlayStation 5 Pro, disponibile da ieri, sull'attuale generazione di Sony.