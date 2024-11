Xbox Game Pass: diamo un'occhiata ai primi giochi in arrivo a novembre

Come spesso accade, Microsoft si è tenuta buona la stagione delle feste per lanciare alcuni dei titoli di maggiore calibro previsti per quest'anno: la cosiddetta Holiday Season anche in questo caso porta con sé delle uscite di importanza notevole per Game Pass e per la divisione gaming della casa di Redmond in generale, proseguendo nella tradizione che vuole spesso tali uscite in corrispondenza del ricco periodo pre-natalizio sul mercato videoludico. In questo caso, ci troviamo all'inizio di una serie di uscite previste da qui all'inizio del 2025 che dovrebbero mantenere sempre alta l'attenzione su Game Pass.

Il mese, tra l'altro, è già iniziato con un doppio arrivo di grande sostanza su PC Game Pass, con l'inserimento di StarCraft: Remastered e StarCraft II: Campaign Collection in contemporanea nel catalogo. Si tratta di altre due introduzioni che derivano dall'acquisizione di Activision Blizzard e dal conseguente passaggio delle produzioni di queste ultime nella famiglia dei first party Xbox, un effetto particolarmente positivo per tutti gli abbonati al servizio Microsoft. I due giochi rappresentano dei grandi classici del genere strategico, che sta ricevendo sempre più spazio nel catalogo di Game Pass, come dimostra anche un'altra uscita di questo mese riportata qui sotto. Prima di passare in rassegna i nuovi giochi in arrivo nel catalogo di Game Pass nella prima metà di novembre, vi ricordiamo che sette giochi lasceranno il servizio a metà novembre, dunque potrebbe essere consigliabile dedicarsi ad alcuni di questi, nel caso siate interessati.