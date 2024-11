Crimson Desert si mostra in un nuovo video su un potente nemico: sarà giocabile al G-STAR 2024

Crimson Desert si sta confermando uno degli action RPG più attesi del prossimo periodo, e probabilmente nuove impressioni su questo interessante open world ad ambientazione fantastica di Pearl Abyss potranno arrivare presto, considerando che il gioco sarà presente in forma giocabile al G-STAR 2024, questo mese, come conferma questo nuovo video gameplay incentrato su un potente nemico presente nella storia.

Anche in questo caso si tratta di un video gameplay registrato direttamente da una sessione di gioco, che mostra lo scontro con Hexe Marie, quella che sembra essere una sorta di strega che rappresenta una notevole minaccia per il protagonista del gioco, come dimostrato in questa breve sezione con combattimenti sempre alquanto spettacolari.

Nel complesso, il nuovo gioco di ruolo d'azione di Pearl Abyss si conferma un prodotto particolare, a partire dalla sua ambientazione ibrida: più che un fantasy medievale, mette in scena un mondo che oscilla tra il realismo e il fantastico spinto, oltre a mettere insieme una grande quantità di meccaniche e caratteristiche di gioco diverse.