Spunta un'altra data di uscita per Crimson Desert ancora non ufficiale, ma emerge un elemento comune

Nonostante quanto si potesse pensare, la data di uscita di Crimson Desert non è stata annunciata nemmeno durante la Summer Game Fest, ma un'altra è emersa in maniera non ufficiale da un sito coreano, che se non altro dimostra un elemento comune con un'altra data non ufficiale emersa in precedenza.

Il sito coreano MTN ha recentemente riferito che Crimson Desert arriverà il 2 novembre in tutto il mondo, con il gioco che a questo punto è nelle fasi finali di sviluppo e produzione, pronto ad arrivare dunque per questo autunno, cosa che tornerebbe con la finestra di uscita comunicata in precedenza da Pearl Abyss, ovvero il vago "tardo 2025".

In effetti, questa nuova data dimostra un elemento costante rispetto ad altri avvistamenti emersi in precedenza, come la data di uscita trapelata con le edizioni fisiche in precedenza che riportava il 30 novembre 2025, anche in quel caso in maniera non ufficiale.