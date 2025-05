Il sistema di combattimento di Crimson Desert sembra quasi da picchiaduro in un nuovo video

Come possiamo vedere, il particolare action RPG open world di Pearl Abyss sembra riservare diverse possibilità in termini di combattimento, consentendo al giocatore di utilizzare un'ampia varietà di mosse, approcci e abilità negli scontri con i nemici.

Il video è stato pubblicato da Gamespot in seguito a una prova diretta di una build non definitiva del gioco e si incentra soprattutto sugli scontri, che sembrano essere veramente ben costruiti e dotati di una certa complessità , tanto da caratterizzare fortemente il gameplay del gioco.

Mentre rimaniamo in attesa di ulteriori delucidazioni sulla sua data di uscita, Crimson Desert continua ad essere un gioco particolarmente interessante e lo diventa ancora di più guardando il video riportato qui sotto, incentrato sul sistema di combattimento .

Quasi un picchiaduro

Come riferito nel video, Crimson Desert sembra quasi un picchiaduro nei momenti di scontro: oltre agli attacchi classici di un action RPG, utilizzando per lo più armi bianche, è possibile anche utilizzare diversi approcci corpo a corpo come prese, proiezioni, diverse tipologie di calci e altro ancora.

In effetti, questa articolazione del combattimento sembra più vicina alla meccanica di un picchiaduro che non a quella classica dell'action RPG in terza persona, ma la cosa risulta decisamente interessante.

È possibile usare lo scudo, attivare una sorta di rallentatore per lanciare frecce con precisione usando l'arco e passare immediatamente di nuovo alla spada per diverse tipologie di attacco, compresa la possibilità di sferrare calci volanti, colpi alti e bassi e varie altre possibilità.

Tutto questo aumenta ulteriormente le caratteristiche presenti all'interno di questo grande mistone di elementi tratti da vari generi, di cui abbiamo visto di recente un trailer con un periodo di uscita un po' più definito, ma ancora vago come "tardo 2025".