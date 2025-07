REDMAGIC Astra Gaming Tablet, la recensione: diminuiscono le dimensioni, aumenta la potenza

Lo scorso settembre abbiamo accolto con favore quel REDMAGIC Nova Gaming Tablet che segnava il debutto sul mercato occidentale dei tablet dell'azienda cinese specializzata in dispositivi orientati ai videogiochi. In questa recensione del REDMAGIC Astra Gaming Tablet parliamo dunque del suo diretto successore, un prodotto che non si limita ad aggiornare la scheda tecnica ma presenta un'offerta simile nella sostanza ma piuttosto diversa nella forma. Disponibile al prezzo di listino di 499 Euro per il taglio da 12/256 GB, 649 Euro per quello da 16/512 GB e 849 Euro per la versione da 24 GB/1 TB, REDMAGIC Astra Gaming Tablet si presenta con dimensioni molto più compatte, un display migliorato e un hardware ovviamente aggiornato alle tecnologie più recenti: elementi molto più che sufficienti per suscitare interesse nei confronti di un prodotto a suo modo unico nel panorama Android.

Lato connettività, REDMAGIC Astra Gaming Tablet non contempla il supporto per le SIM per connettersi alla rete mobile, ma offre Wi-Fi, Bluetooth 5.4 e porta USB-C di tipo 3.2 abilitata al trasferimento di dati, audio e video a velocità massima di 10 GB al secondo. Non c'è invece il jack da 3.5 mm, in linea con quanto fatto anche dal precedente modello.

Le memorie sono di tipo LPDDR5T per quanto riguarda la RAM da 12/16/24 GB e UFS 4.1 Pro per lo spazio di archiviazione non espandibile da 256/512 GB o 1 TB: per entrambi gli aspetti si tratta del top assoluto, come da tradizione della casa.

Sul frame in alluminio dai bordi arrotondati, la disposizione degli elementi prevede in alto uno speaker e il tasto di accensione che integra il lettore per le impronte digitali, in basso l'altro altoparlante e la porta USB-C leggermente decentrata, mentre il lato sinistro è completamente sgombro (spariscono dunque i pin magnetici del precedente modello); sulla destra troviamo il bilanciere per il volume e il ritorno del caratteristico slider rosso che mancava sul REDMAGIC Nova Gaming Tablet e che serve a lanciare la modalità Gioco ma che può essere rimappato per altre funzionalità.

Il display da 9.06 pollici è protetto da un vetro di cui non sono stati rivelati i dettagli, ed è racchiuso da cornici simmetriche e sottili (appena 4.9 mm) che danno al dispositivo un notevole rapporto schermo - corpo del 90.1% . La fotocamera anteriore è incastonata in un punch hole sul bordo destro.

Disponibile nelle due colorazioni Eclipse e Starfrost (nero e bianco, per intenderci), la scocca posteriore è realizzata in alluminio anodizzato e ha una finitura piacevole al tatto e che non trattiene eccessivamente le impronte. Al centro campeggia il logo dell'azienda in rilievo, mentre sulla sinistra è ben visibile una sezione rivestita di vetro alluminosilicato che ospita la scritta REDMAGIC, composta da luci RGB personalizzabili tramite un apposito menu. Il precedente modello presentava un modulo leggermente sporgente che ospitava la fotocamera e la ventola, mentre stavolta questi due elementi sono integrati nella fascia trasparente, rendendo il dispositivo perfettamente piatto.

Per quanto si tratti di un cambiamento significativo, REDMAGIC non si è limitata a ridurre i volumi del suo nuovo prodotto, ma ha anche apportato qualche modifica qua e là, pur mantenendo una certa continuità stilistica.

Banalmente, la differenza principale tra il design di REDMAGIC Astra Gaming Tablet e quello del suo predecessore sta nelle dimensioni: con misure pari a 207 x 134.2 x 6.9 mm e un peso di appena 370 grammi, il dispositivo è estremamente compatto , non solo nel confronto diretto col modello dello scorso anno, ma anche in relazione alla stragrande maggioranza dei competitor in ambito Android.

Trattandosi di un tablet da gaming, non poteva che esserci poi un occhio di riguardo per il touch sampling, con un valore base di 240 Hz e istantaneo di 2000 Hz. Infine, la certificazione Widevine L1 si traduce in streaming di qualità Full HD su piattaforme quali Netflix, Prime Video o Disney+, anche se manca il supporto per i formati HDR10+ e Dolby Vision .

Buone notizie anche sul fronte della frequenza di aggiornamento che ora raggiunge i 165 Hz e che in modalità automatica viene gestita efficacemente dal software, pur senza poter scalare in maniera granulare non essendoci il supporto alla tecnologia LTPO. In alternativa, è possibile bloccare il refresh rate al massimo o tenerlo fermo a 60 Hz per risparmiare batteria.

La qualità del pannello è peraltro ottima, con colori brillanti, densità di pixel di 313 ppi e una copertura del 100% dello spettro DCI-P3. Migliora parecchio anche la luminosità massima che passa dai 550 nit dello scorso modello ai 1600 nit attuali, molto più che sufficienti per godere di una leggibilità ottimale in ogni condizione.

Per quanto ci sia un innegabile downgrade, la situazione resta comunque più che soddisfacente, con foto che non sono niente male per provenire da un tablet con sensori decisamente modesti. Parliamo poi sempre di una funzionalità che in dispositivi del genere viene usata pochissimo, ma fa piacere notare come REDMAGIC abbia optato per un - sacrosanto - risparmio senza però gettare tutto alle ortiche. Oltretutto, le dimensioni compatte di REDMAGIC Astra Gaming Tablet rendono più comoda (e meno imbarazzante) la fase di scatto.

Anche in termini di velocità di ricarica la situazione è particolarmente rosea: con l'alimentatore da 80 W e sfruttando la modalità rapida si può recuperare un 50% in 20 minuti e riempire completamente il serbatoio in poco più di un'ora. Ci sono poi tutta una serie di opzioni per adattare i processi di approvvigionamento energetico alle proprie esigenze e abitudini ed evitare così inutili stress alla batteria, e allo stesso scopo contribuisce la separazione della ricarica per quando si preferisce usare il tablet rimanendo collegati alla corrente.

Videogiochi e prestazioni

REDMAGIC Astra Gaming Tablet è un dispositivo dedicato allo scopo che più ci piace, quindi è facile capire come far girare al massimo dei dettagli e del frame rate i vari Zenless Zone Zero, Call of Duty: Warzone Mobile, Honkai: Star Rail o Diablo Immortal sia il suo pane quotidiano. Della qualità dello schermo OLED abbiamo già parlato, ma con i videogiochi fanno la loro bella figura anche il potente audio stereo, il motore per le vibrazioni e un sistema di raffreddamento che mantiene il tablet fresco anche durante le sessioni più intense. Non guasta poi il fatto che le dimensioni più compatte del dispositivo lo rendano ancora più comodo e piacevole da impugnare.

I videogiochi su REDMAGIC Astra Gaming Tablet vanno al massimo e Game Space offre tantissime opzioni

Per il resto, la dotazione di feature dedicate al gaming è sostanzialmente quella che abbiamo avuto modo di apprezzare l'anno scorso su REDMAGIC Nova Gaming Tablet, con l'unica differenza del ritorno dello slider rosso per attivare la modalità Game Space. A questo proposito, non si registrano grosse novità: parliamo dunque di uno spazio che funge sia da hub per lanciare tutti i giochi presenti in memoria sia soprattutto da centro di controllo per la grande mole di opzioni offerte dal software, dalla gestione di notifiche e catture, all'impostazione di parametri, alla selezione di plugin e routine di intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni e tanto altro ancora.

Non manca ovviamente il menù rapido richiamabile in qualunque momento durante l'esecuzione del gioco per avere tutto sotto controllo senza dover interrompere la partita. Il classico setup REDMAGIC insomma, comprensivo purtroppo anche degli storici lati oscuri rappresentati principalmente da un'interfaccia un po' vecchia e confusionaria e da traduzioni tutt'altro che impeccabili.

L'interfaccia di Game Space è la stessa da parecchio tempo e meriterebbe una rinfrescata

Da segnalare poi il ritorno della piattaforma Gravity X, già presente sugli smartphone dell'azienda ma che su un tablet assume un ruolo ancora più centrale, dato che consente di connettere il dispositivo con estrema facilità (sia wireless sia tramite USB) a periferiche esterne: si possono dunque usare controller, mouse o tastiere Bluetooth per giocare sul tablet senza preoccuparsi di mappare manualmente i comandi touch, oppure si può fare un mirroring del titolo in esecuzione su un monitor più grande. Se si vuole sfruttare qualche servizio di cloud gaming, quindi, REDMAGIC Astra Gaming Tablet ha tutto ciò che serve. Per quanto riguarda le prestazioni, potendo contare su un chipset top di gamma come lo Snapdragon 8 Elite, REDMAGIC Astra Gaming Tablet offre un'esperienza impeccabile per velocità e capacità di sostenere carichi di lavoro intensi e multitasking, senza mai andare in sofferenza o cedere al più microscopico singhiozzo. Nei benchmark che abbiamo eseguito, poi, il dispositivo segna un bel distacco sul predecessore e si mette ai vertici della classifica dei tablet Android più potenti in circolazione. Ottima anche la risposta di REDMAGIC Astra Gaming Tablet negli stress test, dimostrandosi capace di sopportare sforzi prolungati mantenendo una stabilità eccellente, a discapito di temperature che aumentano un po' ma senza raggiungere mai la soglia di guardia: un risultato non scontato, considerando che dimensioni più compatte equivalgono anche a meno spazio per il sistema di raffreddamento.