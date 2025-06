REDMAGIC 10S Pro, la recensione del "nuovo" smartphone Android dedicato al gaming

REDMAGIC non ha evidentemente nessuna intenzione di mollare la presa sul mercato, come è chiaro guardando il suo percorso negli ultimi mesi: dopo aver lanciato la serie REDMAGIC 10 ha fatto esordire il modello più sottile ed economico, il REDMAGIC 10 Air e ora è di nuovo protagonista in questa recensione del REDMAGIC 10S Pro . Si tratta del consueto update di metà anno che l'azienda cinese è solita distribuire, invero senza operare grandi cambiamenti rispetto alla linea originale. Dotato di un SoC leggermente potenziato e di pochi altri accorgimenti, REDMAGIC 10S Pro è disponibile in tre tagli di memoria e conseguenti prezzi, ovvero 649€ per la versione 12/256 GB, 799€ per quella da 16/512 GB e 999€ per il mostruoso modello da 24 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione. Non cambia dunque il posizionamento aggressivo del prodotto, ma nemmeno la tendenza della serie S a dimostrarsi davvero molto simile ai suoi fratelli usciti appena sei mesi fa.

Spostandoci sulla connettività, l'offerta è come al solito piuttosto completa, comprendendo il supporto a 5G, Wi-Fi 7, GPS, NFC e Bluetooth 5.4, senza dimenticare il jack audio da 3.5 mm per le cuffie cablate che ritroviamo al suo posto. Assente invece la compatibilità con le eSIM , anche se l'alloggiamento dedicato può ospitare comunque un massimo di due nanoSIM fisiche.

Proprio la presenza della ventola e delle conseguenti aperture per far fuoriuscire l'aria impedisce al dispositivo di avere una resistenza agli elementi particolarmente elevata, con la certificazione IP54 che garantisce protezione solo contro infiltrazioni di polvere e moderati spruzzi d'acqua.

REDMAGIC 10S Pro vanta poi come sempre anche il contributo del chip proprietario Red Core R3 Pro , che alleggerisce il processore da alcuni compiti secondari e si occupa degli effetti personalizzabili per i vari giochi, di gestire la super risoluzione 2K e di ottimizzare la batteria, dando una mano anche a contenere le temperature.

Come spesso capita, dietro a nomi tanto altisonanti si cela in realtà lo stesso processore in overclock , con la CPU che in questo caso viene portata a 4.47 GHz e la GPU (la solita Adreno 830) a 1200 MHz. È chiaro che parliamo del top di gamma attualmente disponibile in ambito Android, ma rispetto al predecessore le variazioni in termini di performance sono decisamente ridotte.

Design

Come è lecito aspettarsi trattandosi di un update di metà anno, REDMAGIC 10S Pro non va a toccare un design che è esattamente lo stesso della serie precedente. A cambiare è soltanto la colorazione Nightfall (relativa al taglio più modesto da 12/256 GB), con una trama della scocca leggermente diversa rispetto al modello Shadow di REDMAGIC 10 Pro, mentre le altre due versioni semitrasparenti Dusk e Moonlight sono identiche in tutto e per tutto al recente passato.

REDMAGIC 10S Pro è esteticamente indistinguibile dal predecessore

Ritroviamo dunque le caratteristiche forme squadrate e la totale assenza di elementi sporgenti, con il dispositivo che è perfettamente piatto da qualunque lato lo si guardi. La cover posteriore è realizzata in vetro, con la versione Dusk che abbiamo ricevuto in prova che presentava una finitura lucida purtroppo molto propensa a trattenere le impronte. Tutto è al solito posto, con fotocamere e ventola di raffreddamento in alto a sinistra e i loghi X e REDMAGIC anch'essi dotati di effetti di illuminazione.

Inalterata la disposizione degli elementi sulla cornice in alluminio: troviamo dunque tasto di accensione circolare, il bilanciere per il volume, uno sfiato per l'aria, lo slider rosso per attivare la modalità gaming e i due tasti dorsali capacitivi sulla destra, un'ulteriore griglia di raffreddamento sulla sinistra, speaker secondario e il jack audio da 3,5 mm in alto e l'altoparlante principale, la porta USB-C e il carrellino per ospitare un massimo di due nanoSIM in basso.

Lo schermo totalmente libero di REDMAGIC 10S Pro fa sempre la sua figura

Lo schermo da 6.85 pollici è protetto da un vetro di tipologia non specificata, e come da tradizione della serie è completamente privo di interruzioni, dato che la fotocamera frontale è incastonata sotto il display, purtroppo con le solite conseguenze per la qualità dei selfie.

Non cambiano ovviamente rispetto a REDMAGIC 10 Pro peso e dimensioni, rispettivamente di 229 grammi per 163.42 x 76.14 x 8.9 mm che si traducono in uno smartphone non esageratamente ingombrante per la sua categoria.