Bitchat, l'app per chattare senza internet, è disponibile per tutti su iOS e, se volete, anche su Android

Dopo una fase di test limitata su TestFlight, Bitchat, la nuova applicazione di messaggistica sviluppata dal co-fondatore di Twitter, Jack Dorsey, è ora disponibile per tutti gli utenti iOS sull'App Store . La peculiarità di Bitchat è quella di non utilizzare alcun tipo di connessione tradizionale: niente rete mobile, niente Wi-Fi, ma solo Bluetooth Low Energy per creare una rete mesh locale tra i dispositivi.

Come avere Bitchat su Android

Per quanto riguarda Android, attenzione: la versione disponibile sul Play Store non è ufficiale. Gli sviluppatori hanno chiarito su X che l'unico metodo sicuro per installare Bitchat su Android è scaricare l'APK dalla repository ufficiale su GitHub.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'app non è pensata per sostituire servizi di messaggistica come WhatsApp o Telegram, ma per essere utilizzata in contesti specifici, dove le reti tradizionali non sono disponibili o non affidabili. Si parla quindi di situazioni di emergenza, come blackout o catastrofi naturali; scenari che richiedono anonimato e assenza di connessione Internet; attività all'aperto, come escursioni in montagna, dove il segnale mobile è scarso; eventi affollati, come concerti o partite, dove le reti cellulari risultano sature.

La comunicazione è limitata a poche decine di metri (circa 30, salvo ostacoli) e si basa sulla vicinanza dei dispositivi. In ambienti come un aereo, dove i passeggeri sono vicini ma non possono usare la rete cellulare, Bitchat può comunque rivelarsi una soluzione pratica per rimanere in contatto.

Voi che cosa ne pensate? Avete già provato Bitchat? E che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.