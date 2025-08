Il finale più raro di Baldur's Gate 3? Solo 598 persone l'hanno scoperto

Una nuova vita per Wyll

Questo raro e toccante finale riguarda il personaggio di Wyll, che può arrivare ad adottare una bambina, Lily Aurora. Il finale, sbloccabile con scelte ben precise durante la partita, si caratterizza per un mix di scelte morali e narrative complesse che mettono il giocatore di fronte a un difficile sacrificio.

Per accedere a questo finale, il giocatore deve convincere Wyll a seguire le orme paterne diventando il Duca di Baldur's Gate. Nel corso dell'avventura, la bambina viene trovata davanti al Tempio della Mano Aperta: l'avere un occhio grigio e uno marrone viene interpretato come un segno divino e i fedeli spingono Wyll a prenderla sotto la sua ala.

La scelta di adottare Lily Aurora implica però un forte costo narrativo. Perché questo epilogo sia possibile, sia Wyll sia il protagonista devono decidere di rimanere a Baldur's Gate, rinunciando a seguire Karlach nella sua missione verso Avernus per riparare il suo motore infernale. Questo significa abbandonare la compagna tiefling al suo destino, un esito che quasi tutti i giocatori evitano per non condannarla a morte.

Dare ut des è il destino di Karlach

L'unica alternativa per salvare contemporaneamente Karlach e adottare Lily Aurora prevede che la guerriera si trasformi in un mind flayer, una soluzione che salva la vita della tiefling, ma segna l'inizio di una dolorosa perdita della sua identità. Questo rappresenta una delle scelte più difficili del gioco, tra due destini tragici che il giocatore deve bilanciare.

Un dato interessante è che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, spezzare il patto di Wyll con la sua patrona Mizora o non riuscire a salvare suo padre Ulder Ravengard non impedisce comunque di ottenere questo finale. La flessibilità delle scelte narrative in Baldur's Gate 3 permette infatti di raggiungere questo epilogo in modi diversi, riflettendo la complessità e la profondità della trama.

Questo finale raro è diventando un simbolo della capacità di Larian Studios di offrire storie emotivamente ricche e moralmente sfumate, dove le decisioni non sono mai semplici né prive di conseguenze.