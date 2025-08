Steam smetterà di funzionerà più su macOS 11: addio a Big Sur da ottobre 2025

La ragione principale di questo cambiamento risiede nell'utilizzo di Google Chrome all'interno del client Steam. Poiché Chrome ha cessato il supporto a macOS Big Sur, anche Valve non può più garantire gli aggiornamenti di sicurezza e le funzionalità necessarie per mantenere la compatibilità con macOS 11.

Valve ha annunciato ufficialmente che a partire dal 15 ottobre 2025 , Steam non sarà più supportato su macOS 11 Big Sur. La decisione arriva in concomitanza con la fine del supporto a Windows 10, segnando un'altra tappa nell'evoluzione della piattaforma di gioco per restare al passo con le tecnologie più recenti.

Cosa fare se si ha ancora macOS 11 Big Sur

Apple stessa ha interrotto il supporto ufficiale a Big Sur, non rilasciando più aggiornamenti né assistenza tecnica per questa versione del sistema operativo, introdotta nel 2020. Chi utilizza ancora macOS 11 dovrà quindi aggiornare a una versione più recente del sistema operativo, come macOS 12 Monterey o superiori, per continuare a utilizzare Steam e accedere ai propri giochi.

Tuttavia, molti Mac rilasciati nel 2013 e 2014 - in particolare quelli con schede grafiche Nvidia - non supportano ufficialmente versioni più recenti, costringendo gli utenti a scegliere tra acquistare un nuovo dispositivo o utilizzare metodi non ufficiali per installare Monterey.