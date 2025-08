Finalmente è pronto GPT-OSS, il modello open-weight di OpenAI, gratis e utilizzabile anche su laptop

Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli per capire come funziona.

OpenAI ha annunciato l'uscita di GPT-OSS, un modello di linguaggio open-weight disponibile gratuitamente e progettato per funzionare anche su hardware non particolarmente avanzato. Si tratta della prima iniziativa di questo tipo da parte dell'azienda statunitense negli ultimi sei anni, periodo in cui aveva preferito non diffondere modelli aperti per motivi legati alla sicurezza.

I dettagli su GPT-OSS

GPT-OSS è disponibile in due versioni: una con 120 miliardi di parametri e una più leggera da 20 miliardi. La variante più grande può essere eseguita con una singola GPU NVIDIA, raggiungendo prestazioni paragonabili al modello o4-mini già presente nell'offerta OpenAI. La versione ridotta, invece, opera con soli 16GB di memoria, con risultati simili al modello o3-mini, offrendo un'opzione accessibile a chi dispone di risorse limitate.

Sam Altman, CEO di OpenAI

Entrambi i modelli sono distribuiti sotto licenza Apache 2.0, che consente modifiche e utilizzo commerciale senza restrizioni significative. La diffusione avviene attraverso piattaforme come Hugging Face, Databricks, Azure e AWS, garantendo ampia accessibilità e possibilità di integrazione in diversi contesti di sviluppo. Questa apertura consente agli sviluppatori di personalizzare GPT-OSS e adattarlo a esigenze specifiche, senza dipendere strettamente dalle infrastrutture proprietarie di OpenAI.

Secondo quanto dichiarato dall'azienda, GPT-OSS è in grado di affrontare compiti complessi come ragionamento, navigazione web, scrittura di codice e gestione di agenti tramite le API già disponibili. Durante una presentazione ai media, il ricercatore OpenAI Chris Cook ha sottolineato come molti clienti già utilizzino modelli aperti, e questa mossa mira a colmare il divario offrendo anche una soluzione ufficiale firmata OpenAI.

L'uscita di GPT-OSS arriva in un momento in cui il settore dell'intelligenza artificiale sta vivendo una forte spinta verso l'apertura dei modelli, spinta accelerata dal successo di soluzioni come quelle di DeepSeek. Lo stesso CEO Sam Altman, a inizio anno, aveva ammesso di aver sottovalutato questa tendenza, dichiarando che l'azienda si era trovata "dalla parte sbagliata della storia" non adottando prima un approccio più aperto.

Dal punto di vista della sicurezza, ambito che aveva portato già a un rinvio del modello, OpenAI afferma di aver sottoposto GPT-OSS a test approfonditi, condotti anche con società esterne, per valutare eventuali rischi legati a usi impropri in ambiti come la cybersicurezza o la ricerca di armi biologiche. La società sostiene che questa sia la versione più controllata mai rilasciata, con protocolli pensati per ridurre potenziali abusi.

La disponibilità di GPT-OSS potrebbe incidere sull'equilibrio del mercato dell'IA, offrendo agli sviluppatori una risorsa potente ma libera da vincoli proprietari. Voi che cosa ne pensate? Le aziende e la comunità tech come sfrutteranno questa nuova opportunità? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.