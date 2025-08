NVIDIA risponde alla Cina: niente backdoor né kill switch nelle GPU, sarebbero molto pericolosi

NVIDIA sottolinea che inserire controlli nascosti nei processori sarebbe una grave minaccia per la sicurezza globale. L'azienda sostiene che i "kill switch" o le "backdoor" rappresentano gravi rischi per la sicurezza, creando vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate da attori malintenzionati. Le normative attuali, viene spiegato nel post, richiedono di correggere le vulnerabilità, non di crearle.

NVIDIA ha risposto alle recenti speculazioni che suggerivano che le sue GPU potessero includere meccanismi nascosti che permettono il controllo o la disattivazione da remoto . L'azienda ha smentito categoricamente, dichiarando che tali funzionalità non esistono nei suoi prodotti e che si oppone fermamente alla loro inclusione in qualsiasi design hardware.

La posizione di NVIDIA

Il post di NVIDIA rappresenta un passo senza precedenti, che fornisce informazioni sui design delle GPU dell'azienda. Rispondendo alle accuse provenienti dalla Cina, che potevano rendere incerto il ritorno nel paese per i chip H20, l'azienda ha detto che "non ci sono backdoor nei chip NVIDIA. Non ci sono kill switch. Non ci sono spyware. Non è così che si costruiscono sistemi affidabili, e mai lo sarà".

Chip NVIDIA H20

NVIDIA ha fatto riferimento a minacce passate a livello di settore come "Spectre" e "Meltdown", dove i governi si sono mossi rapidamente per rimuovere le vulnerabilità. NVIDIA ha anche ricordato come, negli anni '90, il progetto governativo Clipper Chip tentò di introdurre un sistema di crittografia con accesso riservato alle autorità. L'iniziativa fallì perché la presenza di una backdoor governativa minò la fiducia degli utenti e creò vulnerabilità sfruttabili da malintenzionati. Secondo gli esperti, un kill switch hardware riproporrebbe gli stessi rischi, centralizzando punti di attacco che potrebbero essere sfruttati.

NVIDIA distingue inoltre tra strumenti software opzionali, gestiti dagli utenti, e backdoor hardware. Funzioni come la cancellazione remota degli smartphone sono sotto controllo del proprietario, mentre un kill switch incorporato in un chip costituirebbe un difetto permanente e fuori dal controllo dell'utilizzatore. NVIDIA paragona la cosa a "un'auto il cui freno a mano può essere bloccato a distanza dal concessionario".