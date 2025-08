Ritorno incerto per i chip H20 di NVIDIA in Cina: Pechino chiede chiarimenti su presunte vulnerabilità

Nonostante il precedente via libera all'esportazione del chip H20 di NVIDIA verso la Cina, diverse complicazioni potrebbero rallentare e addirittura bloccare il suo ritorno in fabbrica. Secondo quanto riportato dalla CNBC, inoltre, la Cyberspace Administration of China (CAC) avrebbe convocato l'azienda per discutere di alcune preoccupazioni legate a presunte vulnerabilità dei chip. Vediamo meglio tutti i dettagli.