Mafia: Terra Madre andrà a 60 fps su PS5 e Xbox Series X? Il team risponde

Oltre alle caratteristiche della versione PC, il team Hangar 13 ha speso qualche parola anche sulle performance di Mafia: Terra Madre su console, in particolare riferendosi alle modalità grafiche previste su PS5 e Xbox Series X, senza specificare Series S.

Come era facile aspettarsi, lo studio ha confermato la presenza di due modalità grafiche standard per Mafia: Terra Madre sulle console maggiori, ovvero la modalità Qualità e quella Performance, concentrandosi in particolare su quest'ultima nel suo stringato commento sulla questione.

"Il gioco girerà mediamente sui 60 frame al secondo nella modalità Performance", ha spiegato il team nel messaggio, senza però specificare ulteriormente la questione.