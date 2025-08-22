NVIDIA prepara Rubin, la super architettura IA che cambierà tutto: sei nuovi chip già nelle fonderie TSMC

L'amministratore delegato di NVIDIA, Jensen Huang, ha confermato durante una visita a Taiwan che la nuova archiettetura IA Rubin è a buon punto. Nel corso di un incontro con la stampa locale, Huang ha spiegato che sei chip basati su Rubin sono già stati "tape-out", ovvero inviati alla fonderia per la produzione dei primi esemplari. TSMC, partner storico di NVIDIA, si occuperà della fase di test e della preparazione alla produzione vera e propria.

Tra le soluzioni in sviluppo rientrano CPU dedicate, nuove GPU, un inedito switch NVLink per sistemi scalabili e persino un processore fotonico al silicio, indicazione che l'intera infrastruttura tecnologica subirà un rinnovamento profondo.