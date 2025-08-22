Zenless Zone Zero presenta la versione 2.2: data di uscita, nuovi banner e 300 Polychrome gratis con un codice

Potrete riscattarlo inserendo " OBOLSQUAD " sul sito ufficiale di Zenless Zone Zero a questo indirizzo oppure dalla sezione "Redemption Code" del menu di gioco. Una volta fatto riceverete 300 Polychromes, 50.000 Dennies, 2 Senior Investigator Logs e 3 W-Engine Energy Module. Sarà valido solo fino a domani, 23 agosto, dunque riscattatelo finché siete in tempo.

L'aggiornamento, intitolato "Do Not Go Gentle Into That Good Night", sarà disponibile a partire dal 4 settembre . Come da tradizione, è stato svelato un codice promozionale che offre a tutti 300 Polychrome e diverse risorse utili.

Nuovi personaggi della Obol Squad ed eventi in arrivo

La versione 2.2 riprende la trama dal punto in cui si era interrotta. Dopo aver sventato la cospirazione degli Exaltisti, la Defense Force invia la Obol Squad a New Eridu, introducendo i nuovi agenti Seed e Orphie & Magus, disponibili anche come personaggi giocabili.Guidata dal Maggiore Lorenz e dal Colonnello Isolde, l'intervento della Defense Force intensifica i conflitti nella Penisola di Waifei. Oltre a combattere i resti degli Exaltisti, la Obol Squad scoprirà verità sepolte e rivelerà i segreti del passato e dell'animo di Seed.

Seed è un'agente di rango S, elemento Electric, classe Attack. Può combattere da sola con attacchi elettrici o attivare il suo mech per sferrare pugni devastanti e missili esplosivi. Orphie & Magus formano un personaggio giocabile di rango S, elemento Fire, classe Attack. Orphie combatte con fendenti agili, mentre Magus sferra laser potenti e può attaccare anche quando non è attivamente schierata. Sono in programma anche due nuovi set di Drive Disk, uno pensato per i personaggi specializzati negli attacchi normali e l'altro per i personaggi di supporto.

Durante la prima fase della versione 2.2 sarà disponibile il banner di Seed e la rerun di quello di Trigger, con Nicole e Anby come personaggi rango A con più probabilità di ottenimento. Durante la seconda fase sarà il turno di Orphie & Magus e la rerun di Evelyn, con Anton e Lucy per le unità grado A più facili da ottenere.

Tra gli eventi della versione 2.2 di Zenless Zone Zero, arriva "Band of Brave Bangboo", una modalità tower defense con nuove mappe, nemici e meccaniche ambientali come cespugli e zone miasmatiche. Superando le sfide, i Proxies otterranno Excaliboo, un Bangboo di grado A che attacca con una spada sacra o, se fallisce, con un martello. Per un'esperienza più leggera, l'evento Rhythm Rave propone sfide musicali a ritmo di brani classici, con tanti premi in-game da guadagnare. Non mancheranno gli eventi di log-in con 10 Encrypted Master Tape e 10 Boopon e quelli per ottenere doppi materiali e Drive Disk.