Zenless Zone Zero svela la versione 2.4: data di uscita, i nuovi personaggi e 300 Polychrome gratis per tutti

Potrete riscattarlo inserendo " KRAMPUS " sul sito ufficiale di Zenless Zone Zero a questo indirizzo oppure dalla sezione "Redemption Code" del menu di gioco. Una volta fatto riceverete 300 Polychromes, 50.000 Dennies, 2 Senior Investigator Logs e 3 W-Engine Energy Module. Sarà valido solo fino alle 04:59 italiane del 16 novembre, quindi approfittatene il prima possibile.

L'aggiornamento si intitola "One the Precipice of the Abyss" e sarà disponibile a partire dal 26 novembre su tutte le piattaforme. Durante la diretta che ha presentato i nuovi contenuti è stato annunciato anche un nuovo codice promozionale, che una volta riscattato elargirà a tutti varie risorse utili, tra cui 300 Polychrome.

Hoyoverse ha presentato la versione 2.4 di Zenless Zone Zero , che come da tradizione porterà una valanga di novità, tra nuove missioni principali della storia, eventi a tempo limitato, personaggi giocabili e altro ancora.

Le novità principali dell'aggiornamento

La versione 2.4 di Zenless Zone Zero riprende la storia da dove si era interrotta. Dopo la crisi di Timesworn Hill, l'avventura si sposta in un vecchio sito minerario mentre il Miasma si ritira dalle profondità del Lemnian Hollow. Con l'aiuto della Krampus, i Proxies hanno scongiurato il disastro e intravisto nuovi misteri nel sogno di Yidhari. Visioni fugaci mostrano Sarah accanto a Ye Shiyuan, apparentemente coinvolto nella cospirazione degli Exaltists. Nel frattempo la sorella minore, Ye Shunguang, divenuta nuova maestra della sacra spada Qingming, si unisce ai Proxies per cercare la verità.

La patch introduce anche due nuovi personaggi giocabili. Dialyn, agente S-Rank Physical di tipo Stun affiliata a Krampus, è capace di stordire i nemici e di anticipare le Ultimate dei compagni, aumentando i danni complessivi del team. Banyue, agente S-Rank Fire di tipo Rupture e maestro di arti marziali, combina tecniche in uno stile fluido e spettacolare basato su combo continue, premiando chi riesce a padroneggiarne il ritmo.

Non mancano novità sul fronte dei Bangboo: arrivano Birblick, legato alla Krampus, e Bild N. Boolook. Nella prima fase della versione 2.4 sarà disponibile il banner con Dialyn e tornerà quello di Hugo, mentre nella seconda fase sarà il turno di Banyue ed Ellen.