0

Call of Duty: Black Ops 7 è disponibile da oggi: acquista la tua copia su Instant Gaming

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo il bundle cross-gen e la Vault Edition a prezzo scontato. Ecco tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   14/11/2025
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Articoli News Video Immagini

Call of Duty: Black Ops 7 è disponibile da oggi e su Instant Gaming sono presenti diverse edizioni da poter acquistare. Il bundle cross-gen per PC, Xbox One e Xbox Series X/S costa 67,70 € invece di 80 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistare la tua copia tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Inoltre, è disponibile l'Edizione Cassaforte a 92,34 € invece di 110 €. Puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Queste versioni devono essere riscattate su Microsoft Store. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto, compresi i contenuti delle edizioni.

COD: Black Ops 7 in sconto

COD Black Ops 7 è il nuovo titolo della serie. L'Edizione Cassaforte include diversi contenuti, tra cui:

  • Blackcell (contenuti esclusivi, Battle Pass e 20 salti di livello)
  • Collezione operatore
  • Collezione maestria
  • Pacchetto Gobblegum Ultra
  • Pacchetto sfida Reznov
  • Guild ovveride weapon camo

Questo nuovo capitolo comprende un'innovativa campagna che ti permetterà di affrontare numerose sfide da solo o in compagnia, esplorando diverse ambientazioni inedite. La modalità multiplayer include invece 16 mappe 6v6 e due mappe 20v20 al lancio. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Call of Duty: Black Ops 7 è disponibile da oggi: acquista la tua copia su Instant Gaming