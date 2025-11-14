Call of Duty: Black Ops 7 è disponibile da oggi: acquista la tua copia su Instant Gaming

Call of Duty: Black Ops 7 è disponibile da oggi e su Instant Gaming sono presenti diverse edizioni da poter acquistare. Il bundle cross-gen per PC, Xbox One e Xbox Series X/S costa 67,70 € invece di 80 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistare la tua copia tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Inoltre, è disponibile l'Edizione Cassaforte a 92,34 € invece di 110 €. Puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Queste versioni devono essere riscattate su Microsoft Store. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto, compresi i contenuti delle edizioni.
COD: Black Ops 7 in sconto
COD Black Ops 7 è il nuovo titolo della serie. L'Edizione Cassaforte include diversi contenuti, tra cui:
- Blackcell (contenuti esclusivi, Battle Pass e 20 salti di livello)
- Collezione operatore
- Collezione maestria
- Pacchetto Gobblegum Ultra
- Pacchetto sfida Reznov
- Guild ovveride weapon camo
Questo nuovo capitolo comprende un'innovativa campagna che ti permetterà di affrontare numerose sfide da solo o in compagnia, esplorando diverse ambientazioni inedite. La modalità multiplayer include invece 16 mappe 6v6 e due mappe 20v20 al lancio. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.