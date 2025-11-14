Call of Duty: Black Ops 7, la recensione del nuovo capitolo della serie Activision

Non è tuttavia un semplice sequel di Black Ops 2, quello che Treyarch e Raven Software hanno realizzato per l'occasione: gli sviluppatori sono riusciti in qualche modo a incanalare l'esperienza maturata finora con la saga e a consegnarci un capitolo mai così ricco e sfaccettato, fortemente basato sulla cooperativa e sulla condivisione di un sistema di progressione che abbraccia ogni singolo aspetto del gioco.

Call of Duty: Black Ops 7 ci conduce in un 2035 dominato dal terrore e dall'incertezza, tra fantasmi del passato e minacce reali che puntano a sconvolgere il mondo. In questo scenario così complesso e incerto, David "Sezione" Mason, dotato ora del volto di Milo Ventimiglia, dovrà guidare la propria squadra JSOC in una serie di missioni che lo vedranno affrontare la misteriosa e potente Gilda.

Campagna, trama, struttura

Raul Menendez è ancora vivo? Dieci anni dopo la sua uccisione per mano di David Mason, il terrorista compare su tutti gli schermi per minacciare ancora una volta il mondo e far sprofondare le nazioni nella paura di finire vittime del suo letale agente contaminante. Tuttavia è chiaro che c'è qualcun altro dietro questa operazione e il comandante della squadra JSOC Specter One viene incaricato dal colonnello Troy Marshall di scoprire di chi si tratta.

Accompagnato dai fedeli Eric Samuels e Mike Harper, nonché dalla cazzutissima nuova arrivata Leilani "50/50" Tupuola, interpretata nel gioco da Frankie "Bobbie Draper" Adams, Mason parte in missione per ottenere le informazioni che gli servono e che lo conducono sulle tracce della Gilda, la megacorporazione specializzata nello sviluppo di androidi da guerra, guidata dalla giovane e brillante CEO Emma Kagan.

I teaser che hanno introdotto la trama e l'ambientazione di Call of Duty: Black Ops 7 lasciavano intendere una scrittura ambiziosa e di spessore, capace di affrontare temi mai così attuali come la guerra ibrida e il controllo dell'informazione, ma purtroppo alla prova dei fatti la campagna non si spinge in tale direzione e preferisce un approccio ben più cauto e tradizionale, che segna una profonda distanza rispetto alle atmosfere da spy story di Black Ops 6.

David Mason e la sua squadra in Call of Duty: Black Ops 7

David Mason si conferma un personaggio discretamente monodimensionale, pur al netto dei suoi ben noti traumi e del passato a dir poco burrascoso, ma è soprattutto l'antagonista di turno a uscire nettamente sconfitta dalla sceneggiatura di questo nuovo capitolo: la ascoltiamo verso l'inizio della campagna e la ritroviamo alla fine, senza una caratterizzazione sufficiente e rinunciando a sfruttare le notevoli capacità della sua interprete, Kiernan Shipka.

Gli autori hanno cercato di lavorare sul passato dei protagonisti, dedicando loro delle brevi parentesi retrospettive che però non ci sono sembrate sufficienti allo scopo, preferendo concentrarsi piuttosto sugli elementi che da sempre contraddistinguono la saga di Black Ops, dunque le folli visioni innescate da stati di alterazione e i mondi inquietanti e onirici che prendono forma quando i personaggi sperimentano gli effetti degli agenti contaminanti.

Emma Kagan si presenta alla squadra di Mason in Call of Duty: Black Ops 7

L'idea di tornare a una struttura molto lineare per la campagna, tutta azione e frenesia, si pone alla fine dei conti come un approccio comprensibile per Black Ops 7; anche e soprattutto alla luce dell'esigenza di impostare questo percorso come un'esperienza effettivamente cooperativa, con tanto di progressione condivisa fra i partecipanti. Certo, resta l'amaro in bocca per il potenziale che il tema delle false flag e del controllo dei media senza dubbio possiede e che rimane inespresso.

Nel corso del review event organizzato da Activision abbiamo giocato gli undici capitoli della campagna esclusivamente in co-op, il che ha dato vita a un'esperienza molto frenetica, che si è esaurita nel giro di circa sei ore: probabilmente in solitaria ci saremmo presi un po' di tempo in più per affrontare i livelli e scoprirne le tante peculiarità fra spettacolari battaglie coi boss, abilità speciali che è possibile sbloccare e mappe che a un certo punto tendono ad aprirsi.

Mason si confronta con Harper in Call of Duty: Black Ops 7

Questi aspetti elevano di fatto il solidissimo gameplay di Black Ops 7 a qualcosa di più del classico corridoio scriptato, giocando la carta delle allucinazioni per condurci all'interno di luoghi oscuri e inquietanti, dove tutto può accadere. Si tratta inoltre di elementi la cui introduzione è tutt'altro che casuale, visto che fungono da apripista rispetto a ciò che avviene subito dopo i titoli di coda, quando la missione originale di Mason e della sua squadra si trasforma in qualcosa di diverso e ci viene dato il benvenuto nell'inedito Endgame del gioco.