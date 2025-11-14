Hi-Fi Rush passa definitivamente da Bethesda a Krafton

I diritti di pubblicazione di Hi-Fi Rush sono passati definitivamente da Bethesda a Krafton, rendendo ufficiale il fatto che il gioco ora appartiene al portfolio della compagnia sud coreana che ha acquisito il team Tango Gameworks dopo la sua chiusura.

L'annuncio dell'acquisizione di Tango Gameworks risale all'agosto 2024, ma la procedura di spostamento dei diritti di pubblicazione evidentemente è più lunga di quella che riguarda il cambio di proprietà del team, e si è conclusa soltanto in questi giorni.

Da ora, insomma, Hi-Fi Rush appartiene effettivamente a Krafton, il publisher di PUBG, in attesa di capire cosa ne vorrà fare ma apparentemente intenzionato a sfruttarlo almeno per un altro capitolo.