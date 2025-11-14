Hi-Fi Rush passa definitivamente da Bethesda a Krafton

I diritti di pubblicazione di Hi-Fi Rush sono passati definitivamente da Bethesda a Krafton, rendendo ufficiale il fatto che il gioco ora appartiene al portfolio della compagnia sud coreana che ha acquisito il team Tango Gameworks dopo la sua chiusura.
L'annuncio dell'acquisizione di Tango Gameworks risale all'agosto 2024, ma la procedura di spostamento dei diritti di pubblicazione evidentemente è più lunga di quella che riguarda il cambio di proprietà del team, e si è conclusa soltanto in questi giorni.
Da ora, insomma, Hi-Fi Rush appartiene effettivamente a Krafton, il publisher di PUBG, in attesa di capire cosa ne vorrà fare ma apparentemente intenzionato a sfruttarlo almeno per un altro capitolo.
Un aggiornamento specifico
Alcuni elementi in-game, probabilmente in termini di titoli di testa e di coda e forse anche qualche altro riferimento testuale, verranno modificati per riflettere questo cambiamento con un aggiornamento previsto il 4 dicembre.
Non dovrebbe succedere praticamente nulla sul fronte dei giocatori, ma l'editore ha diramato un comunicato in cui spiega precisamente la procedura di trasferimento dei diritti che sta avvenendo i questi giorni, che comunque non implica perdita di salvataggi, dati o progressi.
Semplicemente, ci sarà una transizione dei servizi online a partire da oggi, 14 dicembre, con una patch dedicata alla modifica di elementi in-game che riflettano la nuova proprietà affidata a Krafton prevista per il 4 dicembre.
A questo punto attendiamo informazioni sul futuro del franchise, ma un Hi-Fi Rush 2 è ormai quasi confermato: di recente abbiamo saputo che sarà più simile a un open world rispetto al primo capitolo.