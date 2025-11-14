8

Hi-Fi Rush passa definitivamente da Bethesda a Krafton

Si sta ufficializzando in questo periodo il definitivo passaggio di Hi-Fi Rush da Bethesda a Krafton, con l'acquisizione dei diritti di pubblicazione e una serie di altre specifiche.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   14/11/2025
Una scena di Hi-Fi Rush
I diritti di pubblicazione di Hi-Fi Rush sono passati definitivamente da Bethesda a Krafton, rendendo ufficiale il fatto che il gioco ora appartiene al portfolio della compagnia sud coreana che ha acquisito il team Tango Gameworks dopo la sua chiusura.

L'annuncio dell'acquisizione di Tango Gameworks risale all'agosto 2024, ma la procedura di spostamento dei diritti di pubblicazione evidentemente è più lunga di quella che riguarda il cambio di proprietà del team, e si è conclusa soltanto in questi giorni.

Da ora, insomma, Hi-Fi Rush appartiene effettivamente a Krafton, il publisher di PUBG, in attesa di capire cosa ne vorrà fare ma apparentemente intenzionato a sfruttarlo almeno per un altro capitolo.

Un aggiornamento specifico

Alcuni elementi in-game, probabilmente in termini di titoli di testa e di coda e forse anche qualche altro riferimento testuale, verranno modificati per riflettere questo cambiamento con un aggiornamento previsto il 4 dicembre.

Non dovrebbe succedere praticamente nulla sul fronte dei giocatori, ma l'editore ha diramato un comunicato in cui spiega precisamente la procedura di trasferimento dei diritti che sta avvenendo i questi giorni, che comunque non implica perdita di salvataggi, dati o progressi.

Hi-Fi Rush 2 non farà grandi incassi per Krafton, che punta a giochi creativi e originali da Tango Gameworks Hi-Fi Rush 2 non farà grandi incassi per Krafton, che punta a giochi creativi e originali da Tango Gameworks

Semplicemente, ci sarà una transizione dei servizi online a partire da oggi, 14 dicembre, con una patch dedicata alla modifica di elementi in-game che riflettano la nuova proprietà affidata a Krafton prevista per il 4 dicembre.

A questo punto attendiamo informazioni sul futuro del franchise, ma un Hi-Fi Rush 2 è ormai quasi confermato: di recente abbiamo saputo che sarà più simile a un open world rispetto al primo capitolo.

