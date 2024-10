Hi-Fi Rush 2 sarà più simile a un open world rispetto al primo episodio

"Credo che abbiano lavorato per circa sei mesi alla build che ci hanno presentato quando li abbiamo incontrati", ha continuato la Park. "Al momento l'acquisizione della proprietà intellettuale è in corso e dunque lo sviluppo è fermo perché tutti gli asset del gioco dovranno essere trasferiti da Microsoft a Krafton."

"Non penso che il gioco sarà completamente open world, ma di certo potrà vantare uno scenario più dinamico in cui muoversi . Inoltre il fatto di poter disporre di una tecnologia più avanzata da applicare alle meccaniche rhythm originali restituirà una sensazione di miglior sincronizzazione fra suoni e azione."

"Il team stava già lavorando a Hi-Fi Rush 2 quando li abbiamo incontrati per la prima volta", ha rivelato la Park. "Volevano essere certi di soddisfare le aspettative dei fan della serie. Ad esempio, alcune delle critiche mosse al primo episodio riguardavano la linearità degli scenari ed è per questo che ora vogliono realizzare un'esperienza più orientata a una struttura open world ."

Un sogno che si avvera

L'annuncio della chiusura di Tango Gameworks, lo scorso maggio, ha fatto parecchio clamore proprio per via del successo ottenuto da Hi-Fi Rush, che sembrava poter assicurare al team giapponese un futuro brillante tra le fila degli Xbox Game Studios. Per fortuna lo studio è poi stato acquisito da Krafton.

L'azione frenetica e coloratissima di Hi-Fi Rush

"Continueremo di certo a lavorare a Hi-Fi Rush 2", ha detto Maria Park. "Come ho già avuto modo di spiegare, non realizzeremo un seguito per il semplice gusto di farlo: vogliamo assicurarci che la qualità del nuovo episodio sia in grado di superare le aspettative degli appassionati."