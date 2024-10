Inazuma Eleven: Victory Road, abbiamo provato le ultime novità del gioco di ruolo a tema calcistico

A un anno esatto di distanza da quella prova, Victory Road ancora non è stato pubblicato, con la nuova data d'uscita fissata per giugno del 2025. Nel frattempo, tuttavia, Level-5 ha raccolto i feedback dei giocatori attraverso due demo tecniche, cercando man mano di rifinire il gameplay e soprattutto arricchire i contenuti. Al Tokyo Game Show 2024, lo sviluppatore giapponese si è presentato con una demo nuova di zecca , svelando inoltre tutti i dettagli sulle numerose modalità di quello che chiaramente sarà il gioco della serie più corposo.

La modalità Commander

La demo di Inazuma Eleven: Victory Road giocabile al TGS 2024 era focalizzata sulla nuova opzione Commander, attivabile in qualsiasi momento di una partita premendo l'apposito tasto.

L'opzione Commander in Inazuma Eleven: Victory Road si può attivare in qualsiasi momento e in ogni modalità di gioco

Passando a questa modalità si vestono i panni dell'allenatore e, anziché controllare direttamente ogni singolo membro della squadra, bisogna gestire la tattica dell'intero team.

Un menù circolare permette di spostare il baricentro della squadra, chiedendo ai giocatori di spostarsi più in attacco, chiudersi in difesa o mantenere una disposizione più equilibrata; si può dire ai giocatori di essere più aggressivi nei contatti, aumentando le probabilità di recuperare palla, ma rischiando di portare a casa qualche cartellino di troppo; si può decidere ad esempio su quale fascia del campo provare a sviluppare le azioni d'attacco e qual è la situazione migliore in cui spendere l'indicatore dei colpi speciali.

Se si vuole tornare a controllare direttamente i singoli personaggi basta premere un tasto

All'inizio della partita, un rappresentante di Level-5 ci ha spiegato che in modalità Commander è importante fare attenzione a come gioca la squadra avversaria, in che modo scorre la partita e se le azioni si concentrano in una particolare zona del campo. Ma Inazuma Eleven non è un normale gestionale calcistico e leggere l'intera partita in mezzo ad azioni fantastiche e spettacolari colpi speciali all'inizio può essere impegnativo anche per chi ha giocato la serie in passato. In pochi istanti, la rete si gonfia dal lato sbagliato del campo e subiamo il primo gol. La strategia più efficace è sembrata essere anche quella più noiosa e ripetitiva: chiudersi in difesa ogni volta che gli avversari hanno la palla e passare a una tattica aggressiva quando la si recupera, spingendo sull'uso dei colpi speciali non appena si crea un'opportunità d'attacco.

Non è detto che questo approccio funzionerà anche nelle sfide più avanzate, ma nella demo gli input dati alla squadra avevano un effetto immediato sulla loro capacità di recuperare palla e superare le difese avversarie, ribaltando in breve tempo il risultato e chiudendo la partita a 2-1. La modalità Commander permette anche di ruotare e avvicinare liberamente la telecamera per avere una visione più ampia di quello che succede o per godersi la partita da vicinissimo, mentre in qualsiasi momento si può tornare allo stile di gioco tradizionale e riprendere il controllo dei singoli calciatori.

Gestire bene la priorità delle tecniche speciali sarà fondamentale nella modalità Commander

L'aggiunta di questa opzione gestionale consente di avere più varietà durante le partite, magari di prendersi una pausa dopo aver segnato un paio di gol e sedersi in panchina mentre il resto della squadra continua fino al fischio finale. Non aspettatevi però di vedere Inazuma Eleven trasformarsi in Football Manager: la prima impressione è che sia una modalità molto semplice e ancora piuttosto grezza, una sorta di "auto-battle" più elaborato per quando non si ha voglia di microgestire ogni passaggio e ogni tiro, ma che non ha certo l'ambizione di diventare la prima scelta, specialmente nelle partite più importanti.