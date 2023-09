Inazuma Eleven: Victory Road, le impressioni sul tanto atteso RPG calcistico di Level-5

La cattiva notizia è che, per l'ennesima volta, Level-5 non ha annunciato una data d'uscita, lasciando il forte sospetto che non riuscirà a rispettare nemmeno le previsioni di pubblicare il gioco quest'anno. Sarà anche frustrante dover attendere così a lungo, ma dopo aver provato la demo al TGS 2023 , la decisione di Level-5 di posticipare appare più che giustificata: Inazuma Eleven: Victory Road ha tante meccaniche nuove e potenzialmente interessanti, eppure il gioco è ancora indietro, al punto che la versione mostrata in fiera sembrava più un prototipo che un progetto prossimo a essere concluso.

Un gioco ancora da migliorare

Per selezionare il QTE bisogna prima spostare il cursore verso una delle due opzioni, un'interazione lenta e che non aggiunge molto

Se si dovesse passare il pallone a un compagno marcato, tuttavia, entrerebbe in gioco il sistema Scramble. In questo caso l'azione va in slow motion e bisogna portare a termine un semplice QTE per decidere se passare la palla a qualcun altro oppure se stoppare il pallone in arrivo e proseguire l'avanzata. Ovviamente non sempre basta azzeccare il QTE per vincere lo scambio e tentare il gol: a volte la differenza di statistiche tra attaccante e difensore è tale che non c'è verso di soffiargli la palla.

Chiude il cerchio la meccanica Zone: se il nostro attaccante si dovesse trovare nelle vicinanze dell'area avversaria, avrebbe la possibilità di andare in slow motion e scegliere che azioni eseguire, potendo magari crossare verso un compagno in mezzo all'area oppure scatenare un potente tiro speciale come l'iconico Tornado di Fuoco di Axel Blaze.

Se invece ci si trova in difesa, una volta attivato il sistema Zona le cose si fanno un po' più articolate: si può muovere e posizionare meglio il portiere, ma allo stesso tempo si possono piazzare due segnalini a forma di castello: queste barriere indicano il punto in cui spostare rapidamente due difensori, così da bloccare più facilmente i tiri o i dribbling dell'avversario.

Il gioco finale avrà oltre 4500 personaggi reclutabili in squadra

Sulla carta, questi nuovi sistemi dovrebbero contribuire a rendere Inazuma Eleven: Victory Road un RPG fortemente tattico, in cui fermarsi a riflettere su ogni azione, provando a prevedere le mosse dell'avversario in un modo che quasi ricorda un picchiaduro o un gioco di carte. Forse abbiamo passato ancora troppo poco tempo con la demo, ma la sensazione a caldo è che la nuova ossatura del gameplay di Victory Road sia poco coerente rispetto ai migliori episodi per 3DS, con meccaniche e sistemi tanto diversi e che indubbiamente hanno ancora bisogno di essere bilanciati.

La volontà di Level-5 è quella di rendere i faccia a faccia tra i personaggi dei momenti più dinamici rispetto al passato, in cui si controllano in maniera più attiva i personaggi e non ci si limita a scegliere tra un paio di azioni possibili. Eppure il sistema Focus in difesa risulta piuttosto lento e legnoso, i QTE che appaiono durante lo Scramble dopo un po' di volte vengono a noia nel modo (assolutamente superfluo) in cui bisogna spostare il cursore verso una o l'altra scelta, e gli scontri in modalità Zona sono decisamente più entusiasmanti in difesa che in attacco.

Le animazioni dei tiri speciali risollevano un minimo un gioco che visivamente è rimasto molto indietro

Non aiuta poi l'impatto estetico di Inazuma Eleven: Victory Road. Le animazioni legate alle tecniche speciali sono spettacolari e curate, ma lo stesso non si può dire per il resto del gioco, che complice uno sviluppo ormai lunghissimo, e l'intenzione di uscire anche su dispositivi mobile, risulta davvero troppo arretrato e povero.