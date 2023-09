Helldivers 2: un nuovo trailer apre le prenotazioni su PC e PS5

Un gioco atteso

Helldivers 2 è prenotabile sul PlayStation Store e su Steam per 39,99€. Volendo è possibile acquistare anche la Super Citizen Edition per 59,99€, che offre il gioco completo, il set "DP-53 Redentore dei liberi", il Mantello "Volontà del popolo", l'arma "MP-98 Cavaliere", lo Stato Super cittadino, lo stratagemma Nave eroica e il titolo premium "Veterani d'acciaio".

Il trailer è anche un ottimo modo per vedere di nuovo in azione questo titolo cooperativo, che promette molto bene. Il filmato inizia a dare ragguagli sullo scenario che fa da sfondo all'azione, nell'ennesima guerra degli uomini contro i robot per diffondere la democrazia in giro per l'universo a colpi di armi da fuoco.

Per il resto vi ricordiamo che Helldivers 2 è previsto per l'8 febbraio 2024 su PC e PS5.