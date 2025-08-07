Helldivers 2 su Xbox è in realtà una decisione di Sony, che chiaramente apprezza il multipiattaforma

Secondo quanto indicato dal CEO di Arrowhead Game Studios - Shams Jorjani - è stata Sony ha spingere per la pubblicazione del gioco su Xbox Series X|S.

Come saprete, la (oramai ex) esclusiva PlayStation " Helldivers 2 " sarà pubblicata anche su Xbox . Gli autori - Arrowhead Game Studios - non sono un team di proprietà di Sony e quindi si potrebbe pensare che sia una loro decisione di avere il proprio gioco anche su una console "rivale" di PlayStation, ma pare proprio che non sia così.

Le parole del CEO di Arrowhead Game Studios

L'informazione proviene da un messaggio su Discord, scritto in risposta ai fan che si congratulavano col team per aver fatto in modo che Helldivers 2 arrivasse su Xbox. Jorjani ha quindi replicato: "È tutto merito di PlayStation. Mandate a loro i vostri ringraziamenti! Ovviamente noi abbiamo supportato appieno la cosa".

Jorjani ha poi elogiato la decisione dell'editore, affermando: "Penso che sia una delle cose più belle che abbiano fatto. Ci stanno dando dentro". Queste parole sono stata scritte quando gli è stato chiesto se si aspettava una mossa del genere da Sony.

Va sottolineato che non è la prima volta che un gioco di Sony arriva su Xbox, visto che in precedenza MLB: The Show è stato pubblicato sulla console di Microsoft, ma in quel caso la decisione era stata spinta dalla Major League Baseball, che aveva in pratica preteso il tutto minacciando di togliere a Sony la licenza per il videogioco.

Ora, invece, Sony ha volontariamente deciso di pubblicare uno dei più grandi successi live-service della propria scuderia sulla console rivale, ovviamente un ottimo modo per attirare sui server nuovi giocatori e guadagnare ulteriore denaro. La parte simpatica è che la data di uscita di Helldivers 2 su Xbox è il 26 agosto, ovvero la stessa dell'arrivo di Gears of War: Reloaded su PS5.