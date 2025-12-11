Helldivers 2 potrebbe vedere l'arrivo di una modalità roguelite e di un set LEGO

Stando a quanto rivelato dal COO di Arrowhead Game Studios, Johan Pilestedt, Helldivers 2 potrebbe vedere l'arrivo di una modalità roguelite: il team sta lavorando a un prototipo che "cambia il gioco in maniera sostanziale", e che magari arriverà prima del previsto.
"Abbiamo il prototipo di una modalità roguelite che cambia il gioco in maniera sostanziale", ha scritto Pilestedt in risposta a un suo follower su X che si augurava l'arrivo di un'esperienza roguelike, spiegando in un altro post che lo studio si trova al momento "in una migliore condizione dal punto di vista tecnico".
Questa situazione consente a Arrowhead Game Studios di lavorare più rapidamente e più efficacemente ai nuovi contenuti di Helldivers 2, come accadrà per i prossimi quattro archi narrativi attualmente in cantiere.
Esiste naturalmente la possibilità che proprio uno di questi aggiornamenti includa la grande novità della modalità roguelite, che potrebbe effettivamente rilanciare l'esperienza e consentire a Helldivers 2 di coinvolgere un numero ancora maggiore di giocatori.
Il sogno di un set LEGO
A margine delle sue rivelazioni e dell'entusiasmo per la media dei voti di Helldivers 2 su Steam, in continua crescita, Pilestedt ha anche condiviso un suo desiderio personale: vedere un giorno la realizzazione di un set LEGO del Super Destroyer di Helldivers.
Inutile dire che gli utenti hanno abbracciato con entusiasmo il desiderio del COO di Arrowhead Game Studios, chiamando in causa LEGO e rilanciando questa idea: chissà che un giorno non diventi realtà.