Helldivers 2 su PC ora è un peso piuma: dimensioni ridotte dell’85% grazie a Nixxes

Magia? No, piuttosto si tratta di un lavoro di ottimizzazione certosino realizzato dagli sviluppatori con il supporto di Nixxes , lo studio di Sony specializzato nelle conversioni PC, che ha portato il peso dell'applicazione a valori equiparabili a quelli delle versioni PS5 e Xbox Series X|S.

Arrowhead Game Studios ha annunciato una novità importante per i giocatori di Helldivers 2 su Steam : il titolo ora occupa molto meno spazio su SSD e HDD, passando da 154 GB a soli 23 GB . Una riduzione pari all'85% .

È possibile scaricare la nuova versione “slim” di Helldivers 2 già da adesso

Secondo quanto riportato su Steam, il drastico calo delle dimensioni è stato ottenuto grazie alla completa de-duplicazione dei file. I test interni indicano che ciò ha l'impatto sui tempi di caricamento sarà minimo: si parla di pochi secondi, sia su SSD che su HDD (utilizzati da circa l'11% degli utenti).

La versione ottimizzata di Helldivers 2 sarà resa disponibile a tutti dopo una fase di test per garantire la piena compatibilità, ma è già scaricabile in beta. Per provarla basta aprire il client di Steam, accedere alla Libreria, cliccare con il tasto destro sul gioco e selezionare "Proprietà". Nella schermata successiva, scegliere la sezione Beta e dal menu a tendina selezionare la voce "prod_slim". A quel punto non resta che attendere il completamento del download.