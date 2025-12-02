Helldivers 2 su PC ora è un peso piuma: dimensioni ridotte dell’85% grazie a Nixxes

Arrowhead Game Studios ha annunciato una novità importante per i giocatori di Helldivers 2 su Steam: il titolo ora occupa molto meno spazio su SSD e HDD, passando da 154 GB a soli 23 GB. Una riduzione pari all'85%.
Magia? No, piuttosto si tratta di un lavoro di ottimizzazione certosino realizzato dagli sviluppatori con il supporto di Nixxes, lo studio di Sony specializzato nelle conversioni PC, che ha portato il peso dell'applicazione a valori equiparabili a quelli delle versioni PS5 e Xbox Series X|S.
È possibile scaricare la nuova versione “slim” di Helldivers 2 già da adesso
Secondo quanto riportato su Steam, il drastico calo delle dimensioni è stato ottenuto grazie alla completa de-duplicazione dei file. I test interni indicano che ciò ha l'impatto sui tempi di caricamento sarà minimo: si parla di pochi secondi, sia su SSD che su HDD (utilizzati da circa l'11% degli utenti).
La versione ottimizzata di Helldivers 2 sarà resa disponibile a tutti dopo una fase di test per garantire la piena compatibilità, ma è già scaricabile in beta. Per provarla basta aprire il client di Steam, accedere alla Libreria, cliccare con il tasto destro sul gioco e selezionare "Proprietà". Nella schermata successiva, scegliere la sezione Beta e dal menu a tendina selezionare la voce "prod_slim". A quel punto non resta che attendere il completamento del download.