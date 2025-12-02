Effulgence RPG è uno strano gioco di ruolo 3D in grafica ASCII, disponibile in accesso anticipato

Negli ultimi anni c'è stata una ripresa di qualsiasi stile grafico legato ai sistemi da gioco del passato che sia mai apparso su questo pianeta. Abbiamo giochi in stile Commodore 64, altri in stile PlayStation, altri ancora che vanno più sullo specifico guardando a singoli giochi e così via. Tutto questo preambolo serve per introdurvi a Effulgence RPG , un gioco di ruolo 3D con grafica in stile ASCII .

Cosa significa? Come potete vedere dal video che correda la notizia, tutti gli oggetti di gioco sono decorati da caratteri di colori differenti, per un effetto complessivo davvero impressionante e a suo modo unico.

Andrei Formin, lo sviluppatore che lo sta realizzando, ha avvertito che Effulgence RPG è ancora largamento incompleto e che la versione in accesso anticipato comprende solo 1 ora e mezza di contenuti.

Formin è stato chiarissimo sul punto, aggiungendo tutti i dettagli nella descrizione ufficiale, che abbiamo preso dalla pagina Steam: "Vedrai già l'identità visiva completa, il globo ASCII, i combattimenti di gruppo e il loop centrale "rompi i nemici in particelle e stampa l'equipaggiamento" in azione, ma con un set limitato di luoghi e tipi di nemici. Durante l'Accesso Anticipato lo espanderò verso una campagna di 3-5 ore con più luoghi, incontri e opzioni tattiche. Se preferisci un'esperienza 1.0 completamente rifinita, aggiungi il gioco alla lista dei desideri e torna al momento dell'uscita completa. Se invece ti va di giocare già ora a un GdR ASCII compatto e un po' strano e di aiutare a plasmarlo, entra pure - il tuo feedback influenzerà direttamente lo sviluppo del gioco."