Tekken, l'era di Katsuhiro Harada è ufficialmente finita

Katsuhiro Harada ha confermato che la sua era come producer di Tekken è ufficialmente finita: lo sviluppatore ha lasciato Bandai Namco e la direzione dello storico franchise, come aveva annunciato all'inizio di dicembre.
"Non sono più lo sviluppatore / creatore della serie Tekken", ha scritto Harada in un post pubblicato sui social, che ha subito catturato l'attenzione dei tantissimi fan della saga. "L'era Harada di Tekken è ufficialmente finita."
Anche la sua bio lo conferma: "Ex game director e chief producer di giochi di azione e picchiaduro. Ho lavorato a Tekken per trentuno anni. Ex general manager dei progetti di IP originali presso Bandai Namco."
Le reazioni dei sostenitori di Harada non sono ovviamente mancate, fra testimonianze di affetto e ringraziamenti sinceri per i tanti ricordi legati ai diversi episodi di Tekken. Qualcuno ha anche scherzato sul fatto che il producer tornerà come accaduto tante volte a Heihachi e Kazuya.
Dopo Yoshinori Ono, un altro addio pesante
Dopo l'addio di Yoshinori Ono, responsabile della serie Street Fighter, avvenuto nel 2020, anche Katsuhiro Harada ha lasciato Tekken e Bandai Namco, il che conferma la fine di un'epoca per le due serie di picchiaduro giapponesi.
Se tuttavia Street Fighter 6 ha dimostrato che in Capcom c'era chi ha potuto raccogliere l'eredità di Ono e realizzare un nuovo capitolo estremamente convincente, accadrà lo stesso in casa Bandai Namco per Tekken?