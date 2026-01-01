Tekken, l'era di Katsuhiro Harada è ufficialmente finita

Katsuhiro Harada ha confermato che la sua era come producer di Tekken è ufficialmente finita: lo sviluppatore ha lasciato Bandai Namco e la direzione dello storico franchise, come aveva annunciato all'inizio di dicembre.

"Non sono più lo sviluppatore / creatore della serie Tekken", ha scritto Harada in un post pubblicato sui social, che ha subito catturato l'attenzione dei tantissimi fan della saga. "L'era Harada di Tekken è ufficialmente finita."

Anche la sua bio lo conferma: "Ex game director e chief producer di giochi di azione e picchiaduro. Ho lavorato a Tekken per trentuno anni. Ex general manager dei progetti di IP originali presso Bandai Namco."

Le reazioni dei sostenitori di Harada non sono ovviamente mancate, fra testimonianze di affetto e ringraziamenti sinceri per i tanti ricordi legati ai diversi episodi di Tekken. Qualcuno ha anche scherzato sul fatto che il producer tornerà come accaduto tante volte a Heihachi e Kazuya.