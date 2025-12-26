Katsuhiro Harada critica i video di Tekken creati dall'intelligenza artificiale

"Che ne pensi dei video di Tekken creati dall'intelligenza artificiale? Alcuni raccontano la storia anhce meglio dei giochi", ha chiesto un utente a Katsuhiro Harada, storico producer della serie di picchiaduro, che ha scritto una lunga risposta.

"Per cominciare, riguardo al tuo commento secondo cui alcuni di questi video farebbero un 'lavoro migliore dei giochi'... ciò che mi preoccupa davvero è che una simile affermazione rifletta una fondamentale mancanza di comprensione della storia e della cronologia tecnologica", ha detto Harada.

"Reagire in modo riflesso al risultato finale, senza alcuna consapevolezza del processo che ci ha portati lì, finisce per rivelare più sul tuo approccio all'apprendimento che sul lavoro stesso... ed è qualcosa su cui potresti voler riflettere."

"È come chiedere: 'Perché non usarono i cannoni navali nella battaglia di Artemisio?' oppure 'Stavo guardando filmati della seconda guerra mondiale e mi sono chiesto perché non usassero semplicemente satelliti militari per la ricognizione. Sarebbe stato molto più efficiente.'"

"O, per dirla più chiaramente, è esattamente come sedersi a una proiezione restaurata di un film girato prima degli anni '80 e sentire la coppia accanto bisbigliare: 'Non è un po' scadente? Avrebbero potuto farlo molto meglio con droni e CGI.'"

"Quel tipo di conversazione così dolorosamente inconsapevole, quella che ti fa sospirare in silenzio e sperare che smettano di parlare... è quasi una replica perfetta della mia esperienza."