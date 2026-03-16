L'ex director di Overwatch invita quelli che attaccano i giochi che non giocano a "Chiudere quella ca**o di bocca!"

L'ex director di Overwatch Jeff Kaplan, ha voluto dare un consiglio a chi critica giochi che non ha mai giocato e non ha intenzione di giocare: "Chiudi quella cazzo di bocca!".

Lo ha fatto durante una lunga diretta streaming dedicata al suo nuovo progetto, The Legend of California, in cui ha dichiarato di non capire quelli che si lamentano dei giochi che non gli interessano: "Se un gioco esce e non vuoi giocarlo, e non ci hai mai giocato? Chiudi quella cazzo di bocca! Non interessa a nessuno la tua opinione." Ha poi aggiunto che non vede il senso di indignarsi per l'esistenza di un titolo che non si ha alcuna intenzione di provare, concludendo che solo chi ha effettivamente giocato a qualcosa ha il diritto di esprimere un'opinione informata. Una posizione facilmente condivisibile, ma per nulla scontata nell'epoca attuale.