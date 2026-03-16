L'ex director di Overwatch invita quelli che attaccano i giochi che non giocano a "Chiudere quella ca**o di bocca!"

L'ex director di Overwatch Jeff Kaplan, ha voluto dare un consiglio a chi critica giochi che non ha mai giocato e non ha intenzione di giocare: "Chiudi quella cazzo di bocca!".
Lo ha fatto durante una lunga diretta streaming dedicata al suo nuovo progetto, The Legend of California, in cui ha dichiarato di non capire quelli che si lamentano dei giochi che non gli interessano: "Se un gioco esce e non vuoi giocarlo, e non ci hai mai giocato? Chiudi quella cazzo di bocca! Non interessa a nessuno la tua opinione." Ha poi aggiunto che non vede il senso di indignarsi per l'esistenza di un titolo che non si ha alcuna intenzione di provare, concludendo che solo chi ha effettivamente giocato a qualcosa ha il diritto di esprimere un'opinione informata. Una posizione facilmente condivisibile, ma per nulla scontata nell'epoca attuale.
Overwatch
La settimana precedente, Kaplan aveva anche svelato i motivi del suo addio a Blizzard dopo quasi vent'anni, citando pressioni finanziarie insostenibili da parte di Activision Blizzard e la responsabilità personale che gli veniva attribuita per i risultati economici del team.
Entrato in Blizzard nel 2002 come designer su World of Warcraft, Kaplan ha poi guidato il progetto "Titan", un ambizioso MMO cancellato nel 2014, fino a diventare il volto di Overwatch. Le sue dimissioni risalgono all'agosto 2021, in pieno sviluppo del controverso Overwatch 2.
Overwatch 2, ribattezzato semplicemente Overwatch, ha avuto un lancio travagliato, a causa del sistema di monetizzazione e di altre scelte non condivise dalla comunità. Il lancio della prima storyline annuale, "The Reign of Talon", ha fatto registrare un picco di 165.651 giocatori simultanei su Steam, il massimo assoluto per la serie.