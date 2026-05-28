Gli sviluppatori di Final Sentence chiedono agli utenti di non comprare il gioco in attesa dei saldi

Final Sentence è uno strano gioco che mescola battle royale e dattilografia. Presentato inizialmente nel 2025 in una versione ancora non definitiva, vede il giocatore sedere davanti al computer controllando un personaggio dietro una macchina da scrivere, minacciato da una figura armata. Per sopravvivere è necessario digitare testi sullo schermo in modo rapido e preciso. Il gioco offre una modalità battle royale a turni, duelli uno contro uno e sfide contro avversari gestiti dall'intelligenza artificiale per chi gioca in solitaria.

Un risparmio modesto

Dopo circa sei mesi da quelle prime prove pre-lancio, Final Sentence ha fatto il suo debutto su Steam. Pur non avendo raggiunto i vertici delle classifiche di vendita, si è costruito un suo pubblico, ottenendo una valutazione generale "Molto positiva" basata su circa 800 recensioni degli utenti.

Nelle ultime ore, tuttavia, il gioco è tornato a far parlare di sé per una comunicazione anomala fatta dal team di sviluppo, Button Mash. Lo studio ha infatti pubblicato un aggiornamento in cui invita esplicitamente l'utenza a non acquistare il titolo nell'immediato. Qualcuno lì dentro è impazzito del tutto?

Non proprio, come spiegato nel testo: "Voglio fare un breve annuncio in merito agli imminenti saldi, in modo che coloro che non hanno ancora acquistato il gioco possano risparmiare un paio di dollari per un caffè o per una bomboletta di aria compressa per pulire la tastiera. Seriamente, vale la pena comprarla per pulire anni di polvere e briciole di cibo dalla vostra tastiera."

Sebbene non sia stata specificata la percentuale di sconto, il prezzo di listino del gioco si aggira attorno ai 10 euro, quindi è facile pensare a uno sconto di circa il 20%. Nonostante non si parli di un risparmio enorme, l'iniziativa ha avuto una vasta eco.

Sulla piattaforma Reddit, un post dedicato all'annuncio, intitolato "Questa è letteralmente la cosa più carina che abbia mai visto su Steam", ha raccolto oltre 33.000 valutazioni positive. La community si è divisa nelle reazioni: molti utenti hanno espresso gratitudine per la trasparenza del team; altri hanno fatto notare come questa mossa, avvertendo per tempo l'utenza, eviti allo studio indipendente di dover gestire un'ondata di richieste di rimborso da parte di chi avrebbe acquistato il gioco a prezzo pieno poco prima degli sconti. Non sono mancate, infine, le voci di chi interpreta la dichiarazione come un'astuta, seppur innocua, manovra di marketing volta a far parlare del gioco proprio a ridosso dell'abbassamento di prezzo.

Detto questo, parliamo comunque di un gesto positivo, considerando che difficilmente gli editori avvertono di uno sconto in arrivo, proprio per non perdere le vendite a prezzo pieno potenziali.