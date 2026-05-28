(Ri)vivi l'avventura a tinte horror di Until Dawn con la versione PS5 oggi in promo su Amazon (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante su Until Dawn per PS5: l'offerta prevede uno sconto attivo e applicato del 44% per un costo totale e finale d'acquisto di 39,99€, solo 3€ in più rispetto al minimo storico . Puoi acquistarlo cliccando su questo link , oppure accedi alla pagina dedicata direttamente dal banner qui in basso: Until Dawn è un'esperienza horror narrativa in cui un gruppo di otto amici torna in un rifugio isolato tra le montagne , lo stesso luogo in cui l'anno precedente due membri del loro gruppo erano misteriosamente scomparsi.

Ulteriori dettagli sul gioco

Nel gioco, il giocatore è chiamato ad affrontare le proprie paure e a prendere decisioni cruciali per determinare chi sopravviverà e chi invece non riuscirà a scappare dall'orrore che li circonda. La narrazione si sviluppa come un vero e proprio slasher interattivo, in cui il controllo delle azioni e delle relazioni tra i personaggi è centrale.

Questa versione rappresenta un cult horror completamente rinnovato e migliorato per console PS5. Il titolo è stato ricreato con una grafica straordinaria grazie all'utilizzo del motore Unreal Engine 5, che rende l'atmosfera ancora più immersiva e realistica. Qui la nostra recensione.