(Ri)vivi l'avventura a tinte horror di Until Dawn con la versione PS5 oggi in promo su Amazon (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante su Until Dawn per PS5: l'offerta prevede uno sconto attivo e applicato del 44% per un costo totale e finale d'acquisto di 39,99€, solo 3€ in più rispetto al minimo storico. Puoi acquistarlo cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente dal banner qui in basso: Until Dawn è un'esperienza horror narrativa in cui un gruppo di otto amici torna in un rifugio isolato tra le montagne, lo stesso luogo in cui l'anno precedente due membri del loro gruppo erano misteriosamente scomparsi.
Quella che doveva essere una semplice gita si trasforma rapidamente in un incubo senza via di fuga, dove la tensione cresce e ogni scelta può avere conseguenze fatali.
Ulteriori dettagli sul gioco
Nel gioco, il giocatore è chiamato ad affrontare le proprie paure e a prendere decisioni cruciali per determinare chi sopravviverà e chi invece non riuscirà a scappare dall'orrore che li circonda. La narrazione si sviluppa come un vero e proprio slasher interattivo, in cui il controllo delle azioni e delle relazioni tra i personaggi è centrale.
Questa versione rappresenta un cult horror completamente rinnovato e migliorato per console PS5. Il titolo è stato ricreato con una grafica straordinaria grazie all'utilizzo del motore Unreal Engine 5, che rende l'atmosfera ancora più immersiva e realistica. Qui la nostra recensione.
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