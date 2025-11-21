Until Dawn per PS5 è al suo minimo storico su Amazon per il Black Friday: (ri)vivi questo cult horror videoludico

Oggi, su Amazon, in occasione delle promozioni del Black Friday, è presente e disponibile un'offerta molto interessante su Until Dawn per PS5: il gioco viene messo in sconto del 44% e viene venduto a 39,99€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Questo cult horror è stato infatti ricreato da zero sfruttando la potenza dell'Unreal Engine 5, che dona nuova vita a scenari, atmosfere e personaggi. La resa grafica straordinaria accentua l'angoscia e il senso di pericolo, facendo emergere ogni dettaglio di un mondo tanto affascinante quanto minaccioso.
Ulteriori dettagli sul gioco
Quando otto amici fanno ritorno al rifugio isolato tra le montagne, luogo in cui l'anno precedente sono misteriosamente scomparsi due membri del loro gruppo, la loro gita si trasforma rapidamente in un incubo da cui sembra impossibile svegliarsi. Until Dawn, nel suo ritorno su PS5, ripresenta questa storia agghiacciante con un livello di intensità e realismo completamente rinnovati.
Il giocatore assume il controllo di un gruppo composto da nove personaggi, ognuno caratterizzato da personalità, paure e legami diversi. Le scelte effettuate nel corso dell'avventura determinano il destino di ciascuno, trasformando ogni decisione in un potenziale punto di svolta tra sopravvivenza e tragedia. Per ulteriori approfondimenti dai uno sguardo alla nostra recensione.