Il regista di Until Dawn aveva giurato di non fare più un film di questo tipo, ma poi...

Le parole del regista di Until Dawn

Parlando con GamesRadar+, Sandberg ha spiegato i motivi per cui ha deciso di tornare a lavorare su un film di questo tipo.

Afferma infatti che dover aver letto la sceneggiatura di Until Dawn, non ha saputo resistere. Sandberg ha raccontato di aver pensato che "sarebbe stato molto divertente" realizzare questo film e si sentiva ispirato dal tipo di orrore che avrebbe dovuto realizzare. Sentiva di doverlo fare e sperava che il pubblico vedesse quello che stavano cercando di fare e lo apprezzasse.

Il regista di Until Dawn ha elogiato il lavoro degli sceneggiatori, definendo "brillante" l'idea del "loop temporale" in cui la notte ricomincia da capo. Sandberg ha aggiunto che questa idea aiuta i fan del videogioco a immergersi nell'esperienza, visto che hanno rigiocato Until Dawn più volte, prendendo ogni volta nuove decisioni.

Nel caso non vi ricordiate come funziona il film di Until Dawn, è presto detto. Prima di tutto, è completamente diverso dal videogioco. I personaggi, tutti nuovi, muoiono ma poi la notte si ripete con un nuovo genere horror. A ogni loop devono capire come agire per salvarsi definitivamente.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Until Dawn in versione PS5.