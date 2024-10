Until Dawn per PS5 è già in sconto su Amazon Italia: vediamo il prezzo

Gli sconti di Amazon Italia ci garantiscono sempre promozioni molto interessanti e ora potete risparmiare utilizzando l'offerta per una copia PS5 di Until Dawn . Il prezzo attuale è più basso del 21% rispetto al prezzo consigliato indicato da Amazon. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo attualmente proposto dalla piattaforma è il più basso di sempre. Amazon segnala che il prezzo consigliato è pari a 70,99€. Per quanto riguarda invece la spedizione, viene gestita da Amazon.

Che gioco è Until Dawn

Until Dawn in versione PS5 è un rifacimento del gioco originariamente pubblicato su PS4. Si tratta di un horror ispirato ai film slasher (come Scream e Halloween) in cui otto amici si ritrovano in una baita di montagna all'anniversario di una tragedia. Nei boschi bui, però, si aggira una minaccia: sopravvivranno fino all'alba?

Tutto dipende dai giocatori, che devono completare QTE e prendere decisioni narrative che porteranno alla morte o alla sopravvivenza dei personaggi. Ci sono tantissimi finali, compreso uno nuovo che permette di capire in che direzione potrebbe andare la saga con un secondo capitolo.