Videogiochi un tanto al chilo: come la longevità non deve inficiare sul prezzo

Passano i mesi, la grafica dei videogiochi si evolve, i narrative designer diventano sempre più bravi a raccontare storie e nuovi brillanti progetti raggiungono il mercato a cadenza ormai settimanale. Nonostante ciò, la discussione sulla corretta durata di un videogioco è sempre attuale e coinvolge i videogiocatori di tutto il mondo. Tra open world troppo vasti e titoli dalla durata di poche ore venduti a prezzo pieno, sono molte le problematiche emerse nel corso del tempo. Problematiche sensate, ma che spesso vengono affrontate con la superficialità tipica dei social e che, al contrario, richiederebbero un ragionamento più posato. È innegabile: ognuno di noi può (e deve) maturare un proprio giudizio, valutando la questione con la propria testa e prendendo decisioni di conseguenza. Questo per dire che sta al giocatore stabilire che un gioco dalla durata di tre ore possa valere un determinato prezzo. Esattamente come è lecito lamentarsi del tentativo delle software house di aggiungere contenuti ai videogiochi per "intrappolare" l'utente all'interno di un loop eterno, con il solo scopo di tradurre il costo di acquisto dell'opera in ore giocate. È però vero che, se il parere soggettivo è inattaccabile proprio perché "soggettivo", è altresì giusto affermare che cultura, esperienza e lucidità sono la chiave per elaborare al meglio un'idea solida e strutturata. Un'idea che non solo meriti di essere espressa, ma che permetta la nascita di un dialogo privo di assoluti, ma basato sul reciproco scambio di opinioni.

La struttura della longevità Prima di arrivare a ragionare sul mero denaro, è giusto partire dal cuore dell'esperienza videoludica: il gameplay. Una delle principali domande che si pongono gli sviluppatori di videogiochi è: "quante volte il giocatore dovrà ripetere le stesse azioni per completare il gioco e sentirsi soddisfatto?". Una domanda semplice solo all'apparenza e che necessita di una risposta estremamente precisa per evitare lo sperpero di soldi da parte dell'azienda e che gli utenti rimangano delusi dall'esperienza finale. Una risposta che, nella maggior parte dei casi, viene definita in corso d'opera in base al tipo di gioco che si vuole realizzare. Titoli come Open Roads vivono proprio della loro breve durata, in grado di essere assaporata in una singola sessione di gioco Un'opera come Open Roads, per esempio, nasce evidentemente dall'esigenza del director Steve Gaynor di voler raccontare il rapporto della sedicenne Tess con sua madre Opal. Un rapporto che, a cascata, si estende a quello di Opal con sua madre Helen. Per raccontare queste tre generazioni di donne, Gaynor mette in piedi un'opera dalla durata che si attesta tra le due e le tre ore. Una sorta di film interattivo nel quale il gameplay è sempre e comunque funzionale alla narrazione. Bastano pochi minuti per comprendere che un gioco come Open Roads presenti una struttura tale da non poter durare decine di ore. Allo stesso tempo, è evidente come un titolo come Baldur's Gate 3 necessiti di diverso tempo per ingranare, introducendo gradualmente nuove meccaniche e rendendo l'apprendimento di queste una parte fondamentale dell'esperienza offerta al giocatore. Insomma: la longevità deve essere ragionata in funzione del gameplay alla base del progetto. O, per essere più precisi, in base all'intrattenimento offerto dal gameplay in questione.

La qualità prima di tutto Quante quest secondarie deve avere un GDR per essere considerato valido? Quanti documenti devono essere inseriti in un gioco come Gone Home per garantire una narrativa solida? Quanti livelli devono essere presenti in un action per esprimere al meglio il sistema di combattimento ideato dagli sviluppatori? Domande che non hanno una risposta unica e univoca, ma che devono essere elaborate di volta in volta e che, inevitabilmente, devono far fronte a un buon business plan. Capire qual è il budget e come sfruttarlo al meglio per offrire un'esperienza completa al giocatore è alla base della buona riuscita di un videogioco. Per fare ciò, però, è necessario avere stampato in testa un mantra: l'importante non è quanto l'utente rimanga incollato al gioco, bensì quanto si diverta nel tempo passato con il controller in mano. What Remains of Edith Finch è la dimostrazione che la qualità del tempo speso è senz'ombra di dubbio la caratteristica principale di un videogioco È evidente che il problema di giochi come Assassin's Creed Odyssey non è tanto che completarlo al 100% porti via quasi 150 ore, ma che gran parte di esse siano passate ad affrontare missioni ripetitive e inserite per allungare il brodo. Dopotutto stiamo parlando di una durata paragonabile a quella di The Witcher 3: Wild Hunt, titolo altrettanto vasto, ma incapace di annoiare il giocatore grazie a storie ben scritte, a una maggiore varietà di situazioni e a un mondo aperto in grado di fornire continui stimoli all'utente. Per non parlare di titoli come What Remains of Edith Finch, che offrono una varietà incredibile per le sole tre ore di durata complessiva. È quando all'entusiasmo e alla chimica che si crea tra gioco e giocatore subentra la noia e/o il fastidio che qualcosa si spezza, portando poi l'utente a lamentarsi dell'esperienza vissuta. Da questo si evince che non è la durata stessa il problema dietro le lamentele sulla longevità, bensì la qualità finale del prodotto.