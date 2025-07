Dopefish, uno dei più grandi Easter egg della storia dei videogiochi

È però necessario non lasciarsi travolgere da questo rigido atteggiamento. Non bisogna dimenticare, infatti, che creare videogiochi è comunque un mestiere artistico nel quale la fantasia si lega a doppio nodo con la succitata follia. Dove l'attitudine al lavoro deve essere accompagnata anche dalla possibilità di farsi una grande risata ogni tanto. È proprio con questa consapevolezza che è interessante guardare al passato e all'approccio divertente e divertito di quelli che sarebbero diventati i grandi professionisti di questo settore. La storia che vi raccontiamo oggi parte proprio da un team di grandi sviluppatori con il senso dell'umorismo. Da quell' id Software che ancora oggi rappresenta l'intero franchise di Doom, ma che all'inizio degli anni Novanta era principalmente famosa per la serie di Commander Keen.

Quando si pensa ai grandi creativi videoludici di fine secolo scorso, Tom Hall è sicuramente uno dei nomi che potrebbero venire in mente. Insieme a John Romero, John Carmack e Adrian Carmack ha infatti fondato la già citata id Software, per poi spostarsi negli anni successivi in 3D Realms e contribuire a titoli di successo come Duke Nukem II e Duke Nukem 3D. Nel 1991, però, Hall stava ancora lavorando a Secret of the Oracle, il primo dei due episodi che compongono il titolo "Commander Keen in Goodbye, Galaxy" . Alla ricerca di idee per i nuovi personaggi da inserire nel gioco, Tom Hall diede vita a ventiquattro differenti creature, ma solo una spiccò davvero tra tutte: il Dopefish .

Un pesce per domarli tutti

Come già accennato, dopo essersene andato da id Software, Tom Hall entrò in Apogee Software (azienda conosciuta poi come 3D Realms). Qui contribuì non solo a creare nuove opere, ma anche a produrre titoli provenienti da differenti realtà. Titoli come Wacky Wheels, sviluppato da Beavis-Soft sulla scia dello straordinario successo di Super Mario Kart. Secondo Joe Siegler, sviluppatore che ha collaborato anche con Hall e che si è appassionato alla storia del Dopefish, c'è stato un momento nel quale, senza alcun motivo, si è deciso di inserire questo bizzarro pesce verde come easter egg. E così accadde realmente. Se in Wacky Wheels si preme il pulsante del freno e si fanno due giri su sé stessi con il proprio corridore, ecco che comparirà proprio il celeberrimo Dopefish (come potete vedere in questa comoda GIF). Un divertente omaggio, ma che sfuggì rapidamente di mano agli sviluppatori.

Max Payne omaggia non solo il personaggio, ma anche la scritta "Dopefish Lives! comparsa in Duke Nukem

Da allora, infatti, questo simpatico pescione verde è diventato sempre più virale, spingendo gli autori a inserirlo all'interno delle proprie opere. O quantomeno a provarci. In Duke Nukem 3D, per esempio, era prevista inizialmente la possibilità di sostituire tramite un codice lo squalo che il Duca avrebbe incontrato in un livello sottomarino con il Dopefish. Peccato, però, che lo squalo non venne poi inserito nel gioco e che, di conseguenza, venne tagliato anche il goffo pesce. Ma non tutto andò perduto: nel quinto livello (The Abyss) è infatti possibile trovare un'importante scritta sulla parete: DOPEFISH LIVES.

Di fronte a questa mossa di 3D Realms, Id Software non rimase con le mani in mano. Decisa a cavalcare la fama del Dopefish, introdusse la creatura nel suo nuovo titolo di punta: Quake. Se si spara in una precisa zona dell'hub iniziale compare infatti la scritta "The Well of Wishes awaits in the Crypt of Decay". Coloro che raggiungeranno il livello "Crypt of Decay" potranno quindi trovare ora un passaggio segreto che li porterà di fronte al faccione del Dopefish.

Una sorta di gara costante tra aziende, combattuta a colpi di Easter egg.

Come dimenticare il terribile sguardo assassino del Dopefish in DOOM Eternal?!

Pensate però che questa creatura si sia limitata a comparire nei titoli di 3D Realms e id Software? Vi sbagliate.